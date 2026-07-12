イヤーカフ型で軽快＆高音質！SOUNDPEATS「Clip1」が28％オフの7,200円！【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonプライムデーセール】SOUNDPEATS イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Clip1」をチェック！

SOUNDPEATSのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Clip1」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格9,980円のところ、28％オフの7,200円で販売中。

オープンイヤー／イヤーカフ型のイヤホンって、「耳はラクだけど、音はそこそこ」というイメージを持っている人も多いはず。実際、安価なモデルだと“ながら聴き専用”っぽさが強く、音楽をしっかり聴こうとすると少し物足りなさを感じることもある。そんななかSOUNDPEATSの「Clip1」はイヤーカフ型ながらLDACやDolby Audioに対応したモデル。7,000円台という価格を考えると、「ラクさ重視」だけでは終わらない1台と言える。

①Dolby Audio×LDAC

Dolby AudioやLDAC、12mmデュアルマグネットドライバーを搭載。イヤーカフ型ながら、動画やライブ音源も“BGM感”だけで終わりにくい。原稿執筆時点でレビュー1000件超／★4.5という評価も、この価格帯としてはかなり目を惹く。

②圧迫感を抑えた、イヤーカフ型

片耳約5gの軽量設計に加え、耳穴へ押し込まないイヤーカフ型を採用。液体シリコンや超薄型ニッケルチタン合金を採用したことで柔軟に曲がるN-Flex Arch構造により、長時間つけっぱなしでも耳まわりの負担をかなり抑えている。

③毎日使う機能は、ちゃんと揃ってる

左右自動識別のAutoSenseや装着検知、マルチポイント接続機能を搭載。充電ケース込み最大40時間再生や10分充電2時間再生にも対応し、毎日使ううえで欲しくなる機能をひと通り揃えている。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！