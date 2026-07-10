Apple「AirTag（第2世代）」は音量50％アップ＆バッテリー1年以上持続！鍵探しに最適なハイスペックトラッカーが14％オフ

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで14％】Apple「AirTag（第2世代）」をチェック！

Appleの「AirTag（第2世代）」がAmazonで割引対象。参考価格4,980円のところ、14％オフの4,299円で販売中（７月１０日現在。プライムデーセールの表記はなし）。

鍵や財布をなくして焦った経験があるなら、対策は早い方がいい。AirTagは持ち物に付けておくだけで場所が分かる仕組み。割引されている今のうちに用意しておくのもあり。

①どこにあるか、ちゃんと分かる

「探す」アプリに対応し、iPhoneの「正確な場所を見つける」機能で方向や距離を確認できる。なくした物のある場所まで案内できるのが特徴。

②見つけやすさが強化（第2世代）

スピーカーの音量が50％大きくなり、チャイムも聞き分けやすくなっている。超広帯域チップとBluetoothチップのアップグレードにより、海外ではこれまで以上に遠くからでも持ち物を見つけられる（日本国内の規制により、探せる範囲が広がった「正確な場所を見つける」機能は利用できません）。

③付けっぱなしで使いやすい

交換可能なバッテリーで1年以上使用でき、交換時期はiPhoneが通知。位置情報や履歴は本体に保存されず、確認できるのは本人と許可したユーザーのみ。鍵やバッグに付けたまま使いやすい。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！