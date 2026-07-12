家中の状況をまとめて見守るSwitchBot AIハブ、セール価格でスマートホーム環境を強化【Amazonプライムデー】

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazon初売り】SwitchBot AIハブ 登場！

SwitchBot（スイッチボット）の次世代スマートホームを支える中枢デバイス「SwitchBot AIハブ」が、Amazonプライムデーセールに登場しました。過去価格39,980円のところ、15%オフの33,980円となっています。

スマートホーム機器が増えてくると、「アプリや設定がバラバラで管理が大変」と感じる場面も出てきます。今回紹介するSwitchBotの「AIハブ」は、見守りカメラなどと連携して“家の状況をまとめて把握する”方向に寄せた中枢デバイス。セール対象になっている今、スマートホームの更新・強化を考えている人はチェックしてみてください。

SwitchBot AIハブの魅力

① 「誰が・どこで・何をしたか」を理解するVLM搭載AI

革新的なVLM（視覚言語モデル）を搭載。カメラと連携することで、「おじいちゃんが高所に登っている」「ペットがご飯を食べている」など、出来事そのものを認識し、自動化のトリガーや通知に利用可能。これまで難しかった暮らしに寄り添ったオートメーションがより自由に実現できます。

② プライバシー重視のローカル完結型セキュリティ

映像はすべてローカルストレージに保存可能で、最大16TBまで拡張できます。クラウド不要でプライバシーも安心。AI顔認識やイベント検知もローカル処理されるため、素早く安全です。

③ 直感的な操作と役割分担でストレスを軽減

複雑だった自動化条件の設定が、文章入力だけで可能。接続したカメラごとに「警備担当」「見守り担当」「ペット担当」などの役割を割り当てることができ、通知は必要なときだけ。過剰な通知によるストレスが軽減されます。

お買い得価格で手に入る！

家庭内のさまざまなデバイスを統合し、直感的な操作と安全性を両立した「SwitchBot AI ハブ」は、スマートホーム化を進めたい方に最適な中枢デバイスです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。

なお、AIハブは“ローカル保存”などプライバシー面の特徴がある一方で、AI+機能（VLM関連）は有料サービスなど条件もあります。導入前に、手持ちのカメラや連携したい機器が対応しているか、運用イメージに合うかを商品ページで確認しておくと安心です。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！