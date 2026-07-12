【話題の夏グッズ】氷を“魔法瓶”で持ち運ぶ！ピーコック「携帯氷のう ABB-16」がAmazonプライムデーでお得

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

凍らせた氷のうを、魔法瓶へ入れて持ち歩く ピーコック魔法瓶工業「携帯氷のう ABB-16」をチェック！

「過去1か月で3000点以上購入されました」という人気商品、ピーコック魔法瓶工業の「携帯氷のう ABB-16」がAmazonで割引対象。参考価格2,728円のところ、39％オフの1,665円で販売中（７月１２日現在）。

Amazonの暑さ対策グッズのなかでも異彩を放っているのが、このピーコックの「携帯氷のう」。一見するとミニ水筒なのに、凍らせた氷のうを“真空断熱ホルダー”へ入れて持ち歩くという、ちょっと変わった発想の商品だ。

ネッククーラーやハンディファンとも少し違う、“冷たいまま持ち歩く”ためのアイテム。本格的な猛暑を前に、こういう“冷たさを持ち歩く道具”が広がり始めている。

真空断熱ホルダー付きで、結露を抑える

凍らせた氷のうを真空断熱ホルダーへ入れて持ち歩ける構造を採用。普通の保冷剤みたいにタオルへ包まなくても使え、バッグへ入れても水滴が気になりにくい。暑い日の通勤や移動中でも、冷たさをそのまま持ち歩ける。

シリコーン製で、首元へフィット

氷のう部分には、柔らかいシリコーン素材を採用。金属ボトルみたいに硬すぎず、首元や手へ自然に沿う感触がいい。コンパクトサイズなので、通勤バッグへ入れたり、子どもの暑さ対策として持たせたりしやすい。

約17cmサイズ、毎日のバッグへ入る

長さ約17cmで、見た目も小さい水筒に近いサイズ感。冷却グッズは大きすぎると結局持ち歩かなくなるが、これならバッグへ入れたままでも邪魔になりにくい。ネッククーラーとは少し違う、“持ち歩く氷”として使える。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！