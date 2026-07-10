iPhoneにピタッと装着！ Apple純正MagSafeウォレットが18％オフ

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで18％オフ】

Apple「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」をチェック！

Appleの「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」がAmazonで割引対象（７月１０日現在）。参考価格9,980円のところ、18％オフの8,137円で販売中。

7月10日よりAmazonではプライム会員向け割引セール「Amazonプライムデー」を実施しているが、本商品には「スマイル Sale」の記載はなし。以前より続く割引販売のようだ。なお、8,137円になるのは「ブラック」のみで、ミッドナイトパープルは9,980円、他の色は10,081円なので注意したい。

スマホだけで身軽に出かけたい場面では、カード収納アクセサリーの使い勝手が重要になる。AppleのMagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレットは、iPhone背面に装着できる純正ウォレットである。「探す」に対応しており、iPhoneから離れた際に最後に確認された場所を通知で確認できる点も特徴だ。

本製品はApple純正のファインウーブン素材を採用したモデルで、iPhoneの背面にマグネットで装着できる。最大3枚のカードを収納できるため、普段よく使うクレジットカードや身分証明書をまとめたい場面に向いている。

①純正ならでは。iPhoneと一体で使える

iPhoneやMagSafe対応ケースと組み合わせて使える設計。素材はファインウーブンで、マイクロツイル製のなめらかな質感。

②カード3枚をスマホと一緒に持ち歩ける

カードは最大3枚まで収納できる。クレジットカードや身分証などをまとめて持てるので、ちょっとした外出ならこれで足りる。マグネットでiPhoneの背面に装着できる。

③「探す」対応で、離れた場所も確認できる

「探す」に対応し、iPhoneから離れた場合でも最後に確認された場所を通知で確認できる。スマホとカードをまとめて持つ際に気になる紛失時も、位置を確認できるのは安心材料になる。

購入時は、対応するiPhoneやMagSafe対応ケースとの組み合わせを確認しておきたい。また、収納枚数は最大3枚であるため、複数のカードや現金をまとめて持ち歩く用途には向かない。必要最小限のカードをiPhoneと一緒に持ち歩きたい人向けのアクセサリーといえる。

なお、本製品は「探す」に対応しているが、AirTagのように常時位置を追跡する製品ではなく、iPhoneから離れた際に最後に確認された場所を通知で知らせる仕組みである。カード収納数や使い方を理解したうえで、iPhoneまわりをすっきりまとめたい人はチェックしておきたい製品だ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！