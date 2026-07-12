Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第156回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
34型UWQHD湾曲ゲーミングモニターが3万円台！180Hz対応でゲーム快適【Amazonプライムデー】
2026年07月12日 11時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】PHILIPS EVNIA 湾曲ゲーミングモニター「34M2C3500L/11」をチェック！
PHILIPSの湾曲ゲーミングモニター「34M2C3500L/11」がAmazonセール対象。参考価格36,182円のところ、9％オフの32,800円で販売中（７月１２日現在）。
ゲーミングモニターというと、FPS向けの高速モデルを想像しがちだ。だが、34インチのウルトラワイドになると、少し話が変わってくる。PHILIPSの「34M2C3500L/11」は、180Hz表示に対応した湾曲ゲーミングモニター。ゲーム向けのスペックを持ちながら、横長の画面を使い始めると、ブラウザや動画をまとめて開ける快適さが妙にクセになってくる。
34インチの横長ディスプレイなら、中央にベゼルはない。ゲーム用としてだけではなく、普段使いでも手放せなくなる。そんなタイプのモニターだ。
①34インチUWQHD、“1枚化”の快適さ
3440×1440のUWQHD解像度を採用した34インチモデル。横長の画面にブラウザ、チャット、資料などをまとめて並べやすく、画面をまたぐベゼルもない。1500R湾曲パネルを採用しており、横幅の広い画面でも視線移動しやすい構成になっている。
②しれっと180Hz、ゲームも普通に強い
DisplayPort接続時は最大180Hz表示に対応。作業向けの横長モニターに見えるが、Adaptive SyncやHDR10にも対応しており、ゲーム用途もかなり強い。RPGやレースゲームなど、画面の広さを活かしたタイトルとも相性が良さそうだ。
③5年保証付き、長く使いやすい
HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1を備え、PCやゲーム機をまとめて接続しやすい。PHILIPSの5年保証も付いており、大型モニターを長く使いたい人にも選びやすい。3万円台で買える34型UWQHDとしては、かなり気になる1台だ。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第232回
デジタルCore i7＆32GBメモリ、1TB SSD！16型大画面WUXGAディスプレーのFMVノートPCが21万円台に
-
第231回
デジタルゲーミングPCの新定番！RTX 5050モデル『Cyborg 15』がAmazonで18万円台
-
第230回
デジタル防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円 【Amazonプライムデー】
-
第226回
デジタル夏に最適！キーン『UNEEK II OT』は歩きやすさも抜群な頼れるサンダル
-
第225回
デジタル会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に 【Amazonプライムデー】
-
第222回
デジタルAnkerのMagSafe対応3-in-1ワイヤレス充電器「Cube」でiPhone・Apple Watch・AirPods同時充電！コンパクト＆角度調整も◎
-
第216回
デジタル【Amazonプライムデー】シャープ 50V型 AQUOS 4T-C50FN2 倍速液晶＆N-Blackパネル搭載 94,800円セール
-
第213回
デジタル工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に
-
第212回
デジタルち運びラクラク！Jackery 288Whポータブル電源『300D』がAmazonプライムデーで25％オフ18,675円
-
第211回
デジタル1.3kgの軽量ボディに17インチ高精細液晶搭載、LG gram Pro 17が283,000円
-
第197回
デジタル雨の日の正解はこれ。ゴアテックス搭載ミズノの高機能スニーカーが狙い目 【Amazonプライムデー】
- この連載の一覧へ