34型UWQHD湾曲ゲーミングモニターが3万円台！180Hz対応でゲーム快適【Amazonプライムデー】

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】PHILIPS EVNIA 湾曲ゲーミングモニター「34M2C3500L/11」をチェック！

PHILIPSの湾曲ゲーミングモニター「34M2C3500L/11」がAmazonセール対象。参考価格36,182円のところ、9％オフの32,800円で販売中（７月１２日現在）。

ゲーミングモニターというと、FPS向けの高速モデルを想像しがちだ。だが、34インチのウルトラワイドになると、少し話が変わってくる。PHILIPSの「34M2C3500L/11」は、180Hz表示に対応した湾曲ゲーミングモニター。ゲーム向けのスペックを持ちながら、横長の画面を使い始めると、ブラウザや動画をまとめて開ける快適さが妙にクセになってくる。

34インチの横長ディスプレイなら、中央にベゼルはない。ゲーム用としてだけではなく、普段使いでも手放せなくなる。そんなタイプのモニターだ。

①34インチUWQHD、“1枚化”の快適さ

3440×1440のUWQHD解像度を採用した34インチモデル。横長の画面にブラウザ、チャット、資料などをまとめて並べやすく、画面をまたぐベゼルもない。1500R湾曲パネルを採用しており、横幅の広い画面でも視線移動しやすい構成になっている。

②しれっと180Hz、ゲームも普通に強い

DisplayPort接続時は最大180Hz表示に対応。作業向けの横長モニターに見えるが、Adaptive SyncやHDR10にも対応しており、ゲーム用途もかなり強い。RPGやレースゲームなど、画面の広さを活かしたタイトルとも相性が良さそうだ。

③5年保証付き、長く使いやすい

HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1を備え、PCやゲーム機をまとめて接続しやすい。PHILIPSの5年保証も付いており、大型モニターを長く使いたい人にも選びやすい。3万円台で買える34型UWQHDとしては、かなり気になる1台だ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！