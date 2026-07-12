大容量40L＆3方向アクセスで取り出しやすさ抜群の40Lトラベルバックパックが7,795円！Inateckの機能的デザインをセール価格で

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイルsale】Inateck 40Lトラベルバックパックをチェック！

Inateckの40LトラベルバックパックがAmazonプライムデーセールに。参考価格9,980円のところ、24％引きの7,795円で販売中（７月１２日現在）。

40L級の旅リュックというと、“とにかく詰め込むバッグ”をイメージする人も多いはず。だがInateckの40Lトラベルバックパックは、キャリーケースの代わりに使えるような大容量でありながら「取り出しやすさ」も追求したモデルだ。上部収納や独立PC収納、複数方向からメインコンパートメントにアクセスできる構造など、移動中の出し入れを意識した構造を採用している。

①メイン収納室を三方向から開けられる

メインの収納室は、上部・前面・背面からアクセス可能。衣類やガジェットをまとめて入れても、必要な荷物へ手を伸ばしやすい。3〜5日程度の旅行や出張で、キャリーケース代わりに使いやすい構造だ。

②17型PCまで入る独立コンパートメント

ノートPC収納部は17型まで対応し、EKクッション材で保護する構造。荷物が引っ掛かった際の擦り傷防止プラッシュや270度コーナー保護クッションも備えており、仕事用PCやタブレットを旅行荷物と分けて持ち運べる。

③小物・濡れ物・貴重品を分けて入れられる

上部デジタルコンパートメントにはストラップやスリップポケット、AirTag専用ポケットを装備。さらに、防水仕切り付きのウェット／ドライ収納や、RFID防止スロット付きの隠し背面ポケットも備えている。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！