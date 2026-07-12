マンガを読むならカラーがいい。Kindle Colorsoftが3万円未満で手に入るチャンス

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazon新生活 Final 先行セール】

Amazon Kindle Colorsoftをチェック！

Amazon Kindle Colorsoft がAmazonプライムデーセール対象に。参考価格39,980円のところ、25％オフの29,980円で販売中（７月１２日現在）。

3月のセールでも同価格で売られており最安値ではないですが、逆に値上げの可能性もあるので、気になるなら今買ってしまう事をお勧めします！

スマホで本やマンガを読んでいると、長く読むには少ししんどい。目は疲れるし、通知や他のアプリにも気を取られやすい。このモデルは、目に優しい表示で長く読めて、カラー表示にも対応しているため、本もマンガもこれ1台で読める。これまで価格で見送っていた人も、今回のセールなら検討しやすい。

目に優しい表示で長く読める

スマホやタブレットと違い、光の反射を抑えた目に優しいディスプレイを採用している。白黒300ppiの解像度で文字もくっきり表示される。明るさや色温度の調整に対応している。

本もマンガもカラーで表示できる

カラー表示に対応したことで、マンガや表紙、イラストも色付きで表示できる。白黒表示が中心だったこれまでのKindleと比べて、見た目の違いが分かりやすい。

充電を気にせずどこでも使える

フル充電で最大8週間使えるバッテリーを搭載しており、頻繁に充電する必要がない。IPX8の防水にも対応しているため、風呂や水回りでも使える。7インチのサイズで持ちやすく、家でも外でも扱いやすい。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！