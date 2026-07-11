Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第147回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
3,541円！夏の軽やかな足元に！ダンロップリファインド DSM403 軽量スポーツサンダルがAmazonプライムデーに
2026年07月11日 19時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
玄関に1足あると助かるやつ
ダンロップリファインド DSM403が25%OFF！
ダンロップのシューズ、あなどってはいけません。たとえば、今回紹介する「ダンロップリファインド DSM403」。Amazonにて参考価格4,730円から25%OFFの3,541円で販売されています（7月11日現在）。
見た目はシンプルで、履き方もかなり気楽。玄関で足を入れて、マジックテープを軽く留めたら出発できます。コンビニ、スーパー、ゴミ出し、駅前までの用事。そういった、ちゃんと靴を履くほどではない外出時に、かなり出番があります。
履き心地まわりも日常向け。軽量設計で足運びが重くなりにくく、ソールは足の動きに合わせて曲がりやすいフレックス設計。さらに、かかと部分にはエアロクッションを搭載しています。玄関に1足あると助かるサンダルですよ。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ダンロップリファインド DSM403の特徴
サッと履ける気楽なスポーツサンダル
かかと側がすっきりしたサンダルタイプで、玄関で足を入れやすく、ちょっとした外出にも使いやすい作り。靴ひもを結ぶ手間がないので、朝のゴミ出しや近所の買い物でも気負わず履けます。
軽量設計で、足元が重くなりにくい
ソールにEVAなどを使った軽量設計で、歩くときの負担を抑えています。夏場は服も持ち物も軽くしたいもの。足元まで軽いと、スーパーまでの道や駅前の用事も少しだけラクになります。
エアロクッションとフレックス設計で歩きやすい
かかと部分にはエアロクッションを搭載し、着地時の衝撃をやわらげる作り。ソールは曲がりやすさを重視したフレックス設計で、足の動きに合わせやすくなっています。ペラペラのビーチサンダルでは少し不安、という人でも選びやすい一足です。
まとめ：軽くてラクで、ちゃんと歩ける
ビーサンだとラフすぎるし、スニーカーだと暑い……そんな悩みを抱えているなら、軽くてラクで、ちゃんと歩ける「ダンロップリファインド DSM403」はオススメ。
アウトドアブランドの本気サンダルほど大げさではありませんが、そこがむしろ使いやすいところです。短パンにもカーゴパンツにも合わせやすく、近場の買い物から休日の散歩まで雑に使えます。黒やカーキ、コヨーテ系の色なら、服を選びすぎないのも助かります。
キャンプ場でちょっと歩く、車移動の休憩で履く、旅行先のホテル周辺をうろつく。そんな場面で「これでいいじゃん」と思える気軽さがあります。夏の足元に、軽くてラクで、ちゃんと歩ける一足を置いておきたい人にぴったりでしょう。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第232回
デジタルCore i7＆32GBメモリ、1TB SSD！16型大画面WUXGAディスプレーのFMVノートPCが21万円台に
-
第230回
デジタル防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円 【Amazonプライムデー】
-
第226回
デジタル夏に最適！キーン『UNEEK II OT』は歩きやすさも抜群な頼れるサンダル
-
第225回
デジタル会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に 【Amazonプライムデー】
-
第222回
デジタルAnkerのMagSafe対応3-in-1ワイヤレス充電器「Cube」でiPhone・Apple Watch・AirPods同時充電！コンパクト＆角度調整も◎
-
第216回
デジタル【Amazonプライムデー】シャープ 50V型 AQUOS 4T-C50FN2 倍速液晶＆N-Blackパネル搭載 94,800円セール
-
第213回
デジタル工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に
-
第212回
デジタルち運びラクラク！Jackery 288Whポータブル電源『300D』がAmazonプライムデーで25％オフ18,675円
-
第211回
デジタル1.3kgの軽量ボディに17インチ高精細液晶搭載、LG gram Pro 17が283,000円
-
第197回
デジタル雨の日の正解はこれ。ゴアテックス搭載ミズノの高機能スニーカーが狙い目 【Amazonプライムデー】
-
第192回
デジタル台風時期の雨・泥はね対策に必携！靴・バッグ用防水スプレー「アメダス」｜Amazonプライムデー割引情報付き
- この連載の一覧へ