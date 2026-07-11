3,541円！夏の軽やかな足元に！ダンロップリファインド DSM403 軽量スポーツサンダルがAmazonプライムデーに

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

玄関に1足あると助かるやつ

ダンロップリファインド DSM403が25%OFF！

ダンロップのシューズ、あなどってはいけません。たとえば、今回紹介する「ダンロップリファインド DSM403」。Amazonにて参考価格4,730円から25%OFFの3,541円で販売されています（7月11日現在）。

見た目はシンプルで、履き方もかなり気楽。玄関で足を入れて、マジックテープを軽く留めたら出発できます。コンビニ、スーパー、ゴミ出し、駅前までの用事。そういった、ちゃんと靴を履くほどではない外出時に、かなり出番があります。

履き心地まわりも日常向け。軽量設計で足運びが重くなりにくく、ソールは足の動きに合わせて曲がりやすいフレックス設計。さらに、かかと部分にはエアロクッションを搭載しています。玄関に1足あると助かるサンダルですよ。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ダンロップリファインド DSM403の特徴

サッと履ける気楽なスポーツサンダル

かかと側がすっきりしたサンダルタイプで、玄関で足を入れやすく、ちょっとした外出にも使いやすい作り。靴ひもを結ぶ手間がないので、朝のゴミ出しや近所の買い物でも気負わず履けます。

軽量設計で、足元が重くなりにくい

ソールにEVAなどを使った軽量設計で、歩くときの負担を抑えています。夏場は服も持ち物も軽くしたいもの。足元まで軽いと、スーパーまでの道や駅前の用事も少しだけラクになります。

エアロクッションとフレックス設計で歩きやすい

かかと部分にはエアロクッションを搭載し、着地時の衝撃をやわらげる作り。ソールは曲がりやすさを重視したフレックス設計で、足の動きに合わせやすくなっています。ペラペラのビーチサンダルでは少し不安、という人でも選びやすい一足です。

まとめ：軽くてラクで、ちゃんと歩ける

ビーサンだとラフすぎるし、スニーカーだと暑い……そんな悩みを抱えているなら、軽くてラクで、ちゃんと歩ける「ダンロップリファインド DSM403」はオススメ。

アウトドアブランドの本気サンダルほど大げさではありませんが、そこがむしろ使いやすいところです。短パンにもカーゴパンツにも合わせやすく、近場の買い物から休日の散歩まで雑に使えます。黒やカーキ、コヨーテ系の色なら、服を選びすぎないのも助かります。

キャンプ場でちょっと歩く、車移動の休憩で履く、旅行先のホテル周辺をうろつく。そんな場面で「これでいいじゃん」と思える気軽さがあります。夏の足元に、軽くてラクで、ちゃんと歩ける一足を置いておきたい人にぴったりでしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！