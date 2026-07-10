荷物開梱に最適！開梱カッターとハサミが1台で完結するコクヨ「ハコアケ」、透明ボディでメカニズムも見える新感覚文具

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】コクヨ 2Way携帯ハサミ「ハコアケ」をチェック！

コクヨの携帯ハサミ「ハコアケ」がAmazonの割引対象。参考価格1,650円のところ、13％オフの1,442円で販売中（７月１０日現在）。

宅配便が届いたあと、段ボールを開け、PPバンドを切り、商品のタグを外す。ひとつひとつは小さな作業だが、頻繁に荷物が届く環境では何度も繰り返すことになる。開梱用のカッターとハサミを使い分けている人もいるだろう。

こうした開梱まわりの作業に着目したのが、コクヨの「ハコアケ」だ。開梱カッターモードとハサミモードを切り替えて使える2Way仕様を採用。透明文具シリーズのモデルとして展開されており、内部機構が見えるデザインも取り入れている。

①開梱カッターとハサミの2Way仕様

荷物開梱に使える2Way仕様を採用し、「開梱カッターモード」と「ハサミモード」を切り替えて使用できる構造。開梱カッターモードでは刃渡り約3mmの刃を備え、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱が可能となっている。

②スライドで切り替える操作機構

キャップ不要のスライド機構を採用し、ハンドルを軽く押してスライドすることでモードを切り替える仕様。片手で操作できる構造になっており、開梱やカットに応じて使い分けられる。

③透明文具シリーズのデザイン

コクヨの「TRANSPARENT MECHANISM（透明文具）」シリーズのモデル。透明な樹脂ボディを採用し、内部のメカニズムが見える構造となっている。スタンダード刃を採用し、刃渡り35mm・板厚1.5mmの仕様。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！