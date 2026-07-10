Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第146回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
荷物開梱に最適！開梱カッターとハサミが1台で完結するコクヨ「ハコアケ」、透明ボディでメカニズムも見える新感覚文具
2026年07月10日 22時50分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】コクヨ 2Way携帯ハサミ「ハコアケ」をチェック！
コクヨの携帯ハサミ「ハコアケ」がAmazonの割引対象。参考価格1,650円のところ、13％オフの1,442円で販売中（７月１０日現在）。
宅配便が届いたあと、段ボールを開け、PPバンドを切り、商品のタグを外す。ひとつひとつは小さな作業だが、頻繁に荷物が届く環境では何度も繰り返すことになる。開梱用のカッターとハサミを使い分けている人もいるだろう。
こうした開梱まわりの作業に着目したのが、コクヨの「ハコアケ」だ。開梱カッターモードとハサミモードを切り替えて使える2Way仕様を採用。透明文具シリーズのモデルとして展開されており、内部機構が見えるデザインも取り入れている。
①開梱カッターとハサミの2Way仕様
荷物開梱に使える2Way仕様を採用し、「開梱カッターモード」と「ハサミモード」を切り替えて使用できる構造。開梱カッターモードでは刃渡り約3mmの刃を備え、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱が可能となっている。
②スライドで切り替える操作機構
キャップ不要のスライド機構を採用し、ハンドルを軽く押してスライドすることでモードを切り替える仕様。片手で操作できる構造になっており、開梱やカットに応じて使い分けられる。
③透明文具シリーズのデザイン
コクヨの「TRANSPARENT MECHANISM（透明文具）」シリーズのモデル。透明な樹脂ボディを採用し、内部のメカニズムが見える構造となっている。スタンダード刃を採用し、刃渡り35mm・板厚1.5mmの仕様。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第213回
デジタル工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に
-
第197回
デジタル雨の日の正解はこれ。ゴアテックス搭載ミズノの高機能スニーカーが狙い目 【Amazonプライムデー】
-
第184回
デジタルASUSの27型IPS液晶が12,300円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonプライムデー】
-
第158回
デジタルiPhoneにピタッと装着！ Apple純正MagSafeウォレットが18％オフ
-
第140回
デジタル30日間での最低価格！コミック約320冊収納の山善8段回転本棚が1.3万円チョット 【Amazonプライムデー】
-
第136回
デジタルType-Cケーブル1本でつながるDellの34インチウルトラワイドが5万円台でセール中 【Amazonプライムデー】
-
第119回
デジタルハイエンド電動シェーバーPHILIPS 9000、ほぼ半額の18,800円に。これは心が動く 【Amazonプライムデー】
-
第110回
デジタル【11,700円】軽くてすぐ使える、アイリスのコードレス掃除機 【Amazonプライムデー】
-
第104回
デジタル【Amazonプライムデー】BALLOT自動開閉折りたたみ傘が17％オフ！形状記憶機能でサッとたためる便利な逸品
-
第100回
デジタル「シャーペンに3,000円？」のアレが1千円台に！異次元の支持を集める「オレンズネロ」がプライムデーに
- この連載の一覧へ