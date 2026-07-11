Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第143回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
「テプラ出すの面倒」が消える！ 手のひらサイズのスマホ対応機が5,255円に 【Amazonプライムデー】
2026年07月11日 13時20分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】キングジム スマホ専用ラベルプリンター「テプラ Lite LR30」をチェック！
キングジムのスマホ専用ラベルプリンター「テプラ Lite LR30」がAmazonタイムセール対象。参考価格8,250円のところ、36％オフの5,255円で販売中。
充電器やケーブルが増えすぎて、「これ何用だっけ？」と思うこともしばしば。ラベルを貼れば解決する。でも、普通のテプラって、出すのが地味に面倒で続かない。
キングジムの「テプラ」Lite LR30は、そんな“ラベル作るまでが億劫問題”をかなり軽くした1台。手のひらサイズかつ、スマホ操作でラベルを作れる。整理整頓が“腰を据えてやる作業”ではなく、思いついた時に“その場で片付く作業”に変わるだろう。
①手のひらサイズだから、“出すの面倒”が減る
昔のテプラって、「使う時だけ出す道具」だった。でもLR30はかなり小さい。机の端や棚へ置きっぱなしでも邪魔になりにくく、「ラベル貼りたい」と思った時にすぐ触れる。単4電池で動くので、使うたびに充電ケーブルを探さなくていい。
②スマホから、その場でラベルを作れる
スマホとBluetooth接続して、そのままラベルを印刷できる。わざわざ机へ座って整理整頓モードへ入らなくていい。充電器やUSBケーブルを見つけた瞬間、その場で名前を付けて終わらせやすい。
③専用テープが低コスト
LR30は感熱式の「テプラ」Lite専用テープを採用。専用テープも比較的手頃で、充電器や収納ケースにも“とりあえず貼る”がしやすい。柄入りテープもあり、事務用品っぽくなりすぎない。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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