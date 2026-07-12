Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第141回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
17インチノートPCもすっきり収納！Inateck 35L大容量リュックが5,180円【Amazonプライムデー】
2026年07月12日 18時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【プライムデーセール】Inateck 35L 旅行リュックをチェック！
Inateckの35L出張大容量リュックがAmazonプライムデーセール対象。参考価格7,199円のところ、28％オフの5,180円で販売中。
17インチクラスの大型ノートPCって、バッグ選びが地味に難しい。PCポケットになんとか収まったとしても、今度は着替えや周辺機器を入れるスペースが足りなくなる。結局、バッグだけ妙にパンパンになる……なんてことも珍しくない。
Inateckの35Lリュックは、17型ノートPC対応の独立コンパートメントに加え、衣類やガジェット類もまとめて入れやすい大容量タイプ。180度開閉や多ポケット構造も備えている。
①35L大容量＋17型ノートPC対応
17型ノートPC向けの独立収納を備えるほか、衣類やガジェット類もまとめて入る35L容量を確保。3〜5日分の衣類も収納できるので、バッグ1個で移動したい時とも相性がいい。
②180度開閉＋多収納構造
2つのメインポケットやメッシュポーチ、ウォッシュバッグなどを備えた多収納タイプ。バッグを大きく180度開けられる構造で、中身を見渡しやすい。充電器やケーブル類も分けて収納できる。
③3WAY仕様＋キャリー固定対応
背面には荷物固定ベルトも備えており、スーツケースへ固定して持ち運ぶこともできる。リュックだけでなく、上部と側面のハンドルを使った手持ちにも対応している。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第239回
デジタル8,000円台に！ Ankerの6-in-1充電ステーションがスマイル Sale 【Amazonプライムデー】
-
第232回
デジタルCore i7＆32GBメモリ、1TB SSD！16型大画面WUXGAディスプレーのFMVノートPCが21万円台に
-
第231回
デジタルゲーミングPCの新定番！RTX 5050モデル『Cyborg 15』がAmazonで18万円台
-
第230回
デジタル防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円 【Amazonプライムデー】
-
第226回
デジタル夏に最適！キーン『UNEEK II OT』は歩きやすさも抜群な頼れるサンダル
-
第225回
デジタル会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に 【Amazonプライムデー】
-
第222回
デジタルAnkerのMagSafe対応3-in-1ワイヤレス充電器「Cube」でiPhone・Apple Watch・AirPods同時充電！コンパクト＆角度調整も◎
-
第221回
デジタルOffice2年分＆出張修理付き！16型/16GBメモリ搭載DellノートPCが135,980円に｜Amazonプライムデー情報も
-
第220回
デジタルASUSの14型ノートPC『Vivobook 14 M1407KA』がAmazonプライムデーに登場！ AMD Ryzen AI 5 330搭載のCopilot+ PCで、Microsoft 365 Personal 24か月版も付属。159,800円で提供中です。
-
第216回
デジタル【Amazonプライムデー】シャープ 50V型 AQUOS 4T-C50FN2 倍速液晶＆N-Blackパネル搭載 94,800円セール
-
第213回
デジタル工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に
- この連載の一覧へ