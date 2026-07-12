17インチノートPCもすっきり収納！Inateck 35L大容量リュックが5,180円【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【プライムデーセール】Inateck 35L 旅行リュックをチェック！

Inateckの35L出張大容量リュックがAmazonプライムデーセール対象。参考価格7,199円のところ、28％オフの5,180円で販売中。

17インチクラスの大型ノートPCって、バッグ選びが地味に難しい。PCポケットになんとか収まったとしても、今度は着替えや周辺機器を入れるスペースが足りなくなる。結局、バッグだけ妙にパンパンになる……なんてことも珍しくない。

Inateckの35Lリュックは、17型ノートPC対応の独立コンパートメントに加え、衣類やガジェット類もまとめて入れやすい大容量タイプ。180度開閉や多ポケット構造も備えている。

①35L大容量＋17型ノートPC対応

17型ノートPC向けの独立収納を備えるほか、衣類やガジェット類もまとめて入る35L容量を確保。3〜5日分の衣類も収納できるので、バッグ1個で移動したい時とも相性がいい。

②180度開閉＋多収納構造

2つのメインポケットやメッシュポーチ、ウォッシュバッグなどを備えた多収納タイプ。バッグを大きく180度開けられる構造で、中身を見渡しやすい。充電器やケーブル類も分けて収納できる。

③3WAY仕様＋キャリー固定対応

背面には荷物固定ベルトも備えており、スーツケースへ固定して持ち運ぶこともできる。リュックだけでなく、上部と側面のハンドルを使った手持ちにも対応している。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！