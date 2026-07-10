30日間での最低価格！コミック約320冊収納の山善8段回転本棚が1.3万円チョット 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】山善 回転本棚8段「DSRR-8(JW)」をチェック！

山善の回転本棚8段「DSRR-8(JW)」がAmazonで割引対象。参考価格14,980円のところ、11％オフの13,290円で販売中。「30日間での最低価格」とのことだ。

本は増えていくのに、本棚を置く場所はなかなか増えない。特に漫画や文庫本は気付けば棚からあふれ、床や机の上に積み上がりがちだ。そんな収納の悩みがあるあなたに注目してほしいのが、省スペースで設置できる回転本棚だ。今回のモデルは、45cm四方のスペースにコミック約320冊を収納できる山善の8段タイプだ。

①45cm四方でコミック約320冊収納

幅45×奥行45cmの省スペース設計ながら、コミック・DVD約320冊、文庫本約380冊、CD約400枚を収納可能。高さ182.5cmの8段構造を採用しており、本棚を増やす場所がない部屋でも収納量を確保しやすい。

②壁付け・角置きしながら使える

壁際や部屋の角に設置したまま回転できる構造を採用。回転時に本体がはみ出しにくいよう土台サイズを見直しており、壁際やコーナー部分のスペースも収納場所として活用できる。

③回転式で整理しながら収納できる

360度回転式のため、本棚の周囲を移動しなくても収納物を確認しやすい。収納部には仕切りも備え、漫画や文庫本、DVDなどを整理しながら収納可能。



Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！