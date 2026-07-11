山善のDCモーター搭載サーキュレーターが22％オフ！工具なしで丸洗いできる注目モデルが4,680円

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】山善「洗えるサーキュレーター YAS-TCFVW15（C）」をチェック！

山善の洗えるサーキュレーター「YAS-TCFVW15（C）」がAmazonタイムセール対象に。参考価格5,980円のところ、22％オフの4,680円で販売中（7月11日現在）。

（6月5日には参考価格5,436円のところ、8％オフの4,980円で販売の表記あり）

昨今、DCモーター搭載サーキュレーターは静音性や省エネ性の観点から注目を集めている。一方で、羽根やガード周辺はホコリが溜まりやすく、掃除に手間がかかることもある。その中で山善の「YAS-TCFVW15(C)」は、工具不要で羽根や前後ガードを取り外して丸洗いできるほか、ほこりが付きにくい帯電防止羽根も採用。上下左右の自動首振りにも対応する。

①工具不要で分解丸洗い対応

前面ガードや背面ガード、羽根、スピンナー、ガード止めナットまで取り外せる構造を採用。取り外したパーツは丸洗いにも対応しており、ガードの隙間や羽根裏に溜まったホコリも掃除できる。

②DCモーター＋上下左右自動首振り

DCモーターを採用し、静音性や消費電力へ配慮した構成となっている。上下約75°、左右約70°の自動首振りにも対応し、エアコンの空気循環や部屋干しの送風など、広い範囲へ風を送りたい場面でも活躍する。

③帯電防止羽根＋無段階ダイヤル搭載

ホコリが付きにくい帯電防止羽根を採用するほか、ダイヤル式の無段階風量調節にも対応。羽根径15cmのコンパクト設計ながら18畳対応となっており、寝室や脱衣所、デスク周辺にも置きやすい。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！