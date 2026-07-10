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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第136回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Type-Cケーブル1本でつながるDellの34インチウルトラワイドが5万円台でセール中 【Amazonプライムデー】

2026年07月10日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】Dell 34インチ曲面モニター「S3425DW」をチェック！

　Dellの34インチ曲面モニター「S3425DW」がAmazonタイムセール対象。参考価格64,980円のところ、12％オフの56,980円で販売中（7月10日現在）。

　外部モニターを導入するなら、ウルトラワイドも気になるところだ。ブラウザや表計算ソフト、チャットツールなどを並べて表示しやすく、仕事用としても人気がある。今回セール中のDell「S3425DW」も、そんな用途に向く1台となっている。

アマゾンでDell 34インチ曲面モニター「S3425DW」を入手

①34インチUWQHDと120Hz対応

　34インチのUWQHD（3440×1440）解像度と21:9のウルトラワイド画面を採用。1800R曲面設計に加え、リフレッシュレート120Hz対応やAMD FreeSync Premium、DCI-P3 95％と広色域にも対応し、仕事から映像鑑賞まで幅広く活用できる。

②Type-C接続と豊富な端子類

　USB Type-Cポートを搭載し、映像出力と最大65W給電に対応。ノートPCとはケーブル1本で接続できる。HDMI×2やUSB Type-Aポートも備え、ノートPCを中心としたデスク環境を構築しやすい構成だ。

③スピーカー搭載と3年保証

　5Wスピーカーを2基内蔵するほか、TÜV Rheinland Eye Comfort認証やComfortView Plusに対応。ブルーライトを抑えながら色味への影響を軽減する設計を採用する。さらに3年間の無輝点交換保証も用意している。

アマゾンでDell 34インチ曲面モニター「S3425DW」を入手

・商品名：34インチ曲面モニター「S3425DW」
・メーカー名：Dell

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

「Amazonプライムデー」を確認する！

 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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