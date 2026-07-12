Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第127回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）がAmazonプライムデーで23,800円に！会話中も使いやすい快適イヤホン
2026年07月12日 00時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」をチェック！
Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」がAmazonで割引中。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,800円で販売中。
イヤホンって、会話のたびに付け外しするのが地味にストレス。その一手間がなくなるだけで、使い勝手はけっこう変わる。AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）なら、付けたまま会話できる。いちいち外して生活のリズムを止めなくていい。
①会話中の音量を自動で下げる機能を搭載
会話感知機能により、近くで会話が始まると再生中の音量を自動で下げる。外部音取り込みモードにも対応しており、周囲の音を聞きながら使える仕様。
②快適な装着感とノイズ低減を両立
一日中つけても快適で、安定感も向上。それでいてアクティブノイズキャンセリングを搭載し、外部の雑音を低減できる。聞き取りやすさと装着感のバランスが取りやすい。
③接続や探す機能など日常で使う機能に対応
デバイスの近くに置き、画面で接続するだけでペアリングできる。「探す」に対応し、AirPodsやケースの位置も確認可能。USB-Cやワイヤレス充電にも対応する。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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