Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第122回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
動画も雑誌も見やすい。12.1型＋4スピーカーのLenovoタブが3万円台 【Amazonプライムデー】
2026年07月11日 08時50分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】Lenovo 12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」をチェック！
Lenovoの12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」がAmazonタイムセール対象。過去価格42,900円のところ、13％オフの37,400円で販売中（７月１１日現在）。
電子書籍は便利。でも、雑誌はスマホだと少し読みづらい。特に見開きページは、文字が小さく感じることも多い。
そんな“スマホだと少し狭い”と感じている人に合いそうなのが、Lenovoの「Idea Tab Plus」。12.1型の大画面は、電子雑誌を見やすいのが魅力だ。さらに4スピーカー搭載で動画の音も良く、家で動画やマンガを楽しむタブレットとして相性がいい。
①雑誌を読むなら、このサイズ感
12.1型ディスプレイは、雑誌やWeb記事を読む時にちょうどいいサイズ感。スマホだと小さく感じやすい見開きページも確認しやすく、2560×1600の高解像度で文字や写真も見やすい。電子雑誌をゆっくり眺めたい人とも相性がいい。
②動画を見るなら、音まわりは意外と大事
タブレットは画面サイズだけで選びがちだが、実際に動画を長時間見ると気になるのがスピーカー。Idea Tab Plusは4スピーカーとDolby Atmosを備えており、映画やライブ映像も音が広がりやすい。イヤホンなしで使いたい人にも合う。
③12型でも、重すぎない
12型クラスとしては約530gと比較的軽く、ソファで動画を見たり、寝る前に電子書籍を読む時にも扱いやすい。さらに10200mAhのバッテリーを搭載しており、充電を気にせず使いやすいのも魅力。家で使う大画面タブとして、バランスのいい1台だ
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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