Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第121回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
雨の日でもスタイリッシュに！ムーンスターの街履き防水ブーツが7,000円台｜Amazonプライムデー情報も
2026年07月11日 11時40分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
雨の日用の靴、お得に用意しません？
MARKE MODIが33%OFF！
雨の日に履く靴って、案外むずかしいものです。スニーカーでは濡れるし、革靴は気をつかう。それなら長靴でいいのではと思っても、「そこまで雨を気にしているわけでも……」と一歩引いてしまう人もいるはずです。
そこで候補に入れたいのが、MOONSTAR 810sの「MARKE MODI」。Amazonにて7,040円で販売されています（7月11日現在）。
日本の老舗シューズメーカー、ムーンスターが手がける「810s（エイトテンス）」のMARKE MODIは、ひと言で言えば“長靴の実用性を、街で履きやすい見た目に整えたブーツ”です。
もともとは多用途の作業用ゴム長靴を、日常使いしやすいデザインへ落とし込んだモデル。見た目は無骨すぎず、全体的にすっきりした印象です。
アッパーとソールにはラバー素材を採用しており、雨の日や濡れた路面で頼れるのが大きな魅力です。さらに、底面には防滑性に配慮したサクション（吸盤）ソールを搭載。駅前のタイルやコンビニ前の濡れた床など、雨の日にちょっと怖い場所でも歩きやすそうです。履き口には足当たりをやわらげるパイピングもあり、作業靴をルーツに持つモデルらしく、実用面もしっかり押さえています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
MARKE MODIの特徴
作業用長靴ゆずりの安心感、でも街で履きやすい見た目
作業用ゴム長靴をベースにしつつ、普段の服装にも合わせやすいブーツ型に仕上げたモデルです。実用靴らしい頼もしさはそのままに、シルエットはすっきり。バックル仕様なので、着脱しやすいところもポイントです。
雨の日に気兼ねなく履けるラバー素材
アッパーとソールにラバーを使っているため、雨の日の外出や濡れた路面で活躍します。お気に入りのスニーカーを濡らしたくない日にも、気楽に履けるのがうれしいところです。
濡れた道でも歩きやすいサクションソール
底面には、防滑性を考えたサクション（吸盤）ソールを採用しています。雨の日の足元に求めたい「滑りにくさ」まできちんと意識されているあたりは、実用靴を作り続けてきたムーンスターらしいところです。
まとめ：雨の日の外出、これでいいじゃん
スニーカーでは水が染みる。革靴では汚れや傷みが気になる。でも、本格的な長靴で街に出るのは少し大げさ。そんな雨の日の靴選びに対して、MARKE MODIはかなり現実的な選択肢になります。シンプルな見た目なので、パンツの裾から見えても悪目立ちしにくいのもいいところです。
道具っぽさを残しながら、日常の服装になじみやすく仕上げているのが、このモデルの魅力です。街歩きはもちろん、ちょっとしたアウトドアや通勤にも使いやすいはず。雨だから仕方なく履く靴ではなく、「今日はこれで出かけよう」と前向きに選べる一足です。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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