Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第119回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
ハイエンド電動シェーバーPHILIPS 9000、ほぼ半額の18,800円に。これは心が動く 【Amazonプライムデー】
2026年07月10日 15時35分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】PHILIPS 電動シェーバー「9000シリーズ（S9696/31）」をチェック！
PHILIPSの電動シェーバー「9000シリーズ（S9696/31）」がAmazonでタイムセール中。過去価格36,300円のところ、48％オフの18,800円で販売中だ。7月10日15時半現在、「終了まで:08:30:00」の表示があるので、期間は本日いっぱいのようだ。
シェーバーにどれくらいの金額を出すべきかは迷いどころ。ハイエンドクラスは必要ないかな……と思っていても、レビューでは「肌がヒリヒリしにくい」「音が静か」といった声も見られる。
いつかは“ちゃんとしたPHILIPSの上位モデル”を使ってみたい。そう思いながら、安価な製品を選んでいた人には、ちょっと気になるタイムセールかもしれない。
①72枚刃＆毎分150,000回カット対応
72枚のデュアルスティールプレシジョン刃を搭載。毎分150,000回カットで、色々な方向に生えたヒゲを取り込みやすい。スーパーリフト＆カットにも対応しており、ヒゲを持ち上げながら剃る仕組みだ。
②360-Dフレックスヘッド搭載
360-Dフレックスヘッドを採用。顔の輪郭の凹凸に沿いやすく、あご下や首まわりにも当てやすい。毎秒125回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせてパワーを自動で調節する。
③お風呂剃り＆丸洗い対応
ドライだけでなく、お風呂剃りにも対応。使用後はボタンひとつでヘッドを開いて、そのまま水洗いできる。約1時間充電で約50分使えるので、充電頻度もそこまで多くない。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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