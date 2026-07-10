ハイエンド電動シェーバーPHILIPS 9000、ほぼ半額の18,800円に。これは心が動く 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】PHILIPS 電動シェーバー「9000シリーズ（S9696/31）」をチェック！

PHILIPSの電動シェーバー「9000シリーズ（S9696/31）」がAmazonでタイムセール中。過去価格36,300円のところ、48％オフの18,800円で販売中だ。7月10日15時半現在、「終了まで:08:30:00」の表示があるので、期間は本日いっぱいのようだ。

シェーバーにどれくらいの金額を出すべきかは迷いどころ。ハイエンドクラスは必要ないかな……と思っていても、レビューでは「肌がヒリヒリしにくい」「音が静か」といった声も見られる。



いつかは“ちゃんとしたPHILIPSの上位モデル”を使ってみたい。そう思いながら、安価な製品を選んでいた人には、ちょっと気になるタイムセールかもしれない。

①72枚刃＆毎分150,000回カット対応

72枚のデュアルスティールプレシジョン刃を搭載。毎分150,000回カットで、色々な方向に生えたヒゲを取り込みやすい。スーパーリフト＆カットにも対応しており、ヒゲを持ち上げながら剃る仕組みだ。

②360-Dフレックスヘッド搭載

360-Dフレックスヘッドを採用。顔の輪郭の凹凸に沿いやすく、あご下や首まわりにも当てやすい。毎秒125回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせてパワーを自動で調節する。

③お風呂剃り＆丸洗い対応

ドライだけでなく、お風呂剃りにも対応。使用後はボタンひとつでヘッドを開いて、そのまま水洗いできる。約1時間充電で約50分使えるので、充電頻度もそこまで多くない。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！