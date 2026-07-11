台風豪雨に備えて！防水コンバース『ALL STAR GORE-TEX HI』がAmazonプライムデーで最大49％オフ

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

コンバースの名作、「ALL STAR」を雨の日でも履きたい。それなら、コンバースのALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）。Amazonプライムデーセールでは参考価格20,350円のところ、49%OFFの10,394円で販売されています（7月11日現在）。

ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、ざっくり言えば“雨に強くなったオールスター”です。見た目はおなじみのハイカットスニーカーですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載しているのが大きな違い。

アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用し、オールスターらしいクラシックな雰囲気を残しつつ、雨の日にも使いやすい仕様になっています。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

見た目は定番、でもGORE-TEX入り

ぱっと見はおなじみのオールスターHIですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載。台風豪雨、雨の日でも履きやすく、天気に振り回されにくい一足です。

キャンバスなのに雨に強い

アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用。コンバースらしい軽快な見た目を残しながら、実用性をしっかり底上げしています。

街履きしやすいハイカット

ゴツすぎないデザインなので、普段着に合わせやすいのが魅力。雨の日専用感が薄く、晴れの日にもそのまま履ける“出番の多い防水スニーカー”です。

まとめ：雨でもオールスターを履きたい人へ

雨の日でもお気に入りのスニーカーを履きたい人にとって、ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、非常に頼もしい存在。デニムにもチノにも黒パンツにも合わせやすく、普段の服装から浮きにくいのが魅力です。

完全に長靴の代わりというよりは、雨の日にも気兼ねなく履きやすい街履きスニーカーとして考えるのがちょうどいいところ。通勤、通学、買い物、週末のお出かけなど、普段使いの延長で使えるのがこのモデルの強みでしょう。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！