Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第118回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
台風豪雨に備えて！防水コンバース『ALL STAR GORE-TEX HI』がAmazonプライムデーで最大49％オフ
2026年07月11日 12時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
“濡れにくいオールスター”がセール中
ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）が49%オフ
コンバースの名作、「ALL STAR」を雨の日でも履きたい。それなら、コンバースのALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）。Amazonプライムデーセールでは参考価格20,350円のところ、49%OFFの10,394円で販売されています（7月11日現在）。
ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、ざっくり言えば“雨に強くなったオールスター”です。見た目はおなじみのハイカットスニーカーですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載しているのが大きな違い。
アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用し、オールスターらしいクラシックな雰囲気を残しつつ、雨の日にも使いやすい仕様になっています。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）の特徴
見た目は定番、でもGORE-TEX入り
ぱっと見はおなじみのオールスターHIですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載。台風豪雨、雨の日でも履きやすく、天気に振り回されにくい一足です。
キャンバスなのに雨に強い
アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用。コンバースらしい軽快な見た目を残しながら、実用性をしっかり底上げしています。
街履きしやすいハイカット
ゴツすぎないデザインなので、普段着に合わせやすいのが魅力。雨の日専用感が薄く、晴れの日にもそのまま履ける“出番の多い防水スニーカー”です。
まとめ：雨でもオールスターを履きたい人へ
雨の日でもお気に入りのスニーカーを履きたい人にとって、ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、非常に頼もしい存在。デニムにもチノにも黒パンツにも合わせやすく、普段の服装から浮きにくいのが魅力です。
完全に長靴の代わりというよりは、雨の日にも気兼ねなく履きやすい街履きスニーカーとして考えるのがちょうどいいところ。通勤、通学、買い物、週末のお出かけなど、普段使いの延長で使えるのがこのモデルの強みでしょう。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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