743円なら買い足しやすい！ UGREENの100W USB-Cケーブルがセール 【Amazonプライムデー】

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonプライムデーセール】UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場！

スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」がAmazonプライムデーセールに登場、過去価格844円から12％オフの743円で販売中です。

USB-Cケーブルは、見た目が似ていても対応できる出力や用途に差が出やすいアクセサリーです。本製品は最大100WのUSB PD充電に対応しており、対応する充電器や端末と組み合わせることで、スマートフォンだけでなくタブレットやノートPCの充電にも使いやすい仕様です。一方で、ビデオ出力には対応していないため、外部ディスプレー接続用ではなく、充電やUSB 2.0相当のデータ転送向けとして選ぶのがポイントです。

過去1か月で5,000点以上も購入された人気アイテムです。UGREENストアで購入すると24ヶ月間保証サービスが付いています。

UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴

① 最大100Wの超高速充電

USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。

※ビデオ出力をサポートしていません。

② 幅広い互換性

iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、MacBook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。

購入時には、使いたい機器と充電器の両方がUSB PDに対応しているかを確認しておきたいところです。ケーブル単体が100Wに対応していても、充電器や端末側の仕様によって実際の充電速度は変わります。また、本製品は最大480Mbpsのデータ転送に対応するUSB 2.0仕様で、映像出力には非対応です。高出力充電用のケーブルを手頃にそろえたい人に向いた選択肢です。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！