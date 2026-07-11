Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第113回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
アイリスオーヤマ12畳用LEDシーリングライトが半額！導光パネルで天井・壁まで明るく【Amazonプライムデー】
2026年07月11日 15時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ 12畳用LEDシーリングライト「パネルライト（CEA-A12DLP）」をチェック！
アイリスオーヤマの12畳用LEDシーリングライト「パネルライト（CEA-A12DLP）」がプライムデー期間中のAmazonに「タイムセール」として登場。参考価格21,538円のところ、50％オフの10,680円で販売中だ（7月11日現在）。
シーリングライトは一度取り付けると、長く使い続けることが多い家電だ。だからこそ、価格だけでなく、どんな光で部屋を照らすのかも選ぶポイントになる。アイリスオーヤマの「パネルライト（CEA-A12DLP）」は、天井や壁まで明るい導光パネルを採用した12畳用シーリングライトだ。
①天井・壁まで明るい導光パネル
導光パネルを採用し、広がるあかりで空間を均一に照らすほか、パネル灯は広がりや奥行きを感じさせるあかり。12畳まで対応し、器具光束は5200lmとなっている。
②照らし方を切り替えられる3つの点灯モード
全灯・センター灯・パネル灯の3パターンで照らし分けが可能。調光10段階、調色10段階に対応し、生活シーンや好みに合わせてあかりを変えられる。メモリ点灯は2シーンまで登録でき、おやすみタイマーや常夜灯も備える。
③約10年間交換不要のLEDを採用
設計寿命約40,000時間のLEDを採用し、1日約10時間の使用で約10年間交換不要としている。消費電力は45.6W。工具不要で取り付けられるほか、5年間のメーカー保証も備える。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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