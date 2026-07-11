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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第112回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

1.4万円台から！雨の日はスニーカーだと不安、登山靴だと大げさ。それならメレルのゴアテックスシューズ 【Amazonプライムデー】

2026年07月11日 17時00分更新

文● モーダル小嶋、金子／ASCII

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モアブ スピード 2 ゴアテックス メンズ

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
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AmazonでメレルのMOAB SPEED 2 GORE-TEXをチェック！

雨の日も長歩きもこれで安心
MOAB SPEED 2 GORE-TEXが36%OFF！

　メレルのMOAB SPEED 2 GORE-TEXが、Amazonにて参考価格22,000円から36%OFFの14,000円で販売されています！（色: CHALK。7月11日現在）

　MOAB SPEED 2 GORE-TEXは、ざっくり言うと「雨に強くて、歩きやすくて、でも登山靴ほどゴツくない」一足です。GORE-TEXの防水メンブレンを採用しているので、雨の日や濡れた道でも足元が頼もしい。

　しかも、いかにも山用です！ という圧の強さが少なめなので、街でも普通に履きやすいのがありがたいところです。出番が雨の日だけになりにくいタイプですね。

　ソールにはすぐれたグリップ力をほこる「Vibram TC5+」を採用し、濡れた路面や未舗装路でもグリップ力を発揮しやすい仕様。さらに、足裏のフォーム量を従来より増やしてクッション性を高め、ロックプレートで地面からの突き上げにも対応します。

　見た目はスニーカー寄りでも、中身はけっこう本気。公園、旅行、フェス、キャンプ、雨の日の通勤まで、なにかと便利に使える靴です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

MOAB SPEED 2 GORE-TEXの特徴

雨の日でも足元に安心感

　防水透湿のGORE-TEX搭載なので、雨や水たまりが気になる日でも頼れるのが大きな魅力です。普通のスニーカーだと「染みるかも……」と不安になる場面でも、これならかなり強気に歩けます。

スニーカー感覚で履けて、歩きやすい

　アッパーデザインの素材を見直し、フィットを改善。従来モデルに対しミッドソールを6mm厚くし、フォームミッドソールの質量を30%増加させたことで、反発弾性に優れたクッション性の増幅とともに歩行安定性も増しています。

滑りにくさを追求

　Vibram TC5+アウトソールによるグリップ力に加え、細かな突起のあるVibram最新特許技術のラグ形状がより高いグリップ性を実現。舗装路だけでなく、砂利道や公園、キャンプ場などでも歩きやすいのがポイントです。

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まとめ：普段履きできるゴアテックス靴が欲しいなら注目

　メレルのMOAB SPEED 2 GORE-TEXをおすすめしたいのは、「靴にそこまでこだわりはないけど、雨の日に足が濡れるのはイヤ」「旅行先でたくさん歩くと疲れる」「でも本格登山靴はちょっと大げさ」という人です。MOAB SPEED 2 GORE-TEXは、防水、グリップ、クッション、安定感と、欲しいところをちゃんと押さえているのが偉い。

　特にいいのは、アウトドア用だけど普段も履けるところです。ゴリゴリの登山靴だと街では少し気合いが入りすぎますが、これはスニーカー感覚で履きやすい。天気が怪しい日、歩く距離が長い日、足元がぬかるみそうなイベントの日などに、何も考えず選べるのが強みです。靴選びで毎朝悩むのが面倒な人には、かなり相性のいい一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

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　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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