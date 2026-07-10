Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第110回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
【11,700円】軽くてすぐ使える、アイリスのコードレス掃除機 【Amazonプライムデー】
2026年07月10日 13時50分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ コードレス掃除機「SCD-AZ18P2-B」をチェック！
アイリスオーヤマのコードレス掃除機「SCD-AZ18P2-B」がAmazonでタイムセール対象。参考価格13,800円のところ、15％オフの11,700円で販売中（7月10日現在）。
重い掃除機は吸引力はあるけど、出すまでが面倒で使う回数が減りがち。軽くてすぐ使えるコードレスなら、その手間がない。スタンドに置いておけば充電も済むから、思いついたときにそのまま使える。毎日の掃除をサッと済ませたいなら、このくらいが扱いやすい。
①約1.3kgで片手でも扱える軽さ
約1.3kgの軽量設計で、片手でも扱いやすい。重い掃除機のように出すまで構える必要がなく、ちょっとしたゴミでもサッと動ける。ソファ下や部屋の隅も取り回しやすく、日常の掃除をこまめに済ませたい人にはこの軽さが効いてくる。
②スタンドに戻すだけで充電できる
付属のスタンドに戻せばそのまま充電でき、使い終わったあとも次に備えられる。コードを挿す手間がなく、収納と充電が一体になった構成。
③パワーブラシ×サイクロン式でホコリや砂を吸う
パワーブラシとサイクロン式を採用し、細かいホコリや砂も集めやすい構成。ダストカップやブラシは取り外して水洗いでき、手入れもシンプル。価格を抑えつつも、普段使いに必要な部分は押さえられている。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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