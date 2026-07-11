3層構造で春夏秋冬対応！コールマンのマルチレイヤー寝袋が21％オフ／洗濯機で丸洗い可能！

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】コールマン「マルチレイヤースリーピングバッグ」をチェック！

コールマンの「マルチレイヤースリーピングバッグ」がAmazonタイムセール対象。参考価格15,950円のところ、21％オフの12,566円で販売中。

キャンプ用の寝袋は、季節によって求められる性能が変わる。そんな中で注目したいのが、コールマンの「マルチレイヤースリーピングバッグ」。3層構造を採用し、組み合わせ次第で春夏秋冬に対応するモデルだ。

①組み合わせ次第で4シーズン対応

アウトレイヤー、ミッドレイヤー、フリースの3層構造を採用。3つのレイヤーを組み合わせたり分割したりして使える設計で、春夏秋冬に対応する。快適温度の目安は3層使用時で-5℃、アウトレイヤー＋フリースで5℃、ミッドレイヤー＋フリースで12℃となっている。

②幅90cmのゆったり封筒型

幅約90cmの封筒型を採用し、ゆったりとしたサイズで利用できるのが特徴。テント内での使用に加え、車中泊や自宅、防災用途にも対応する。持ち運び用のキャリーケースも付属しており、さまざまなシーンで活用できる。

③丸洗い対応＆連結可能

洗濯機で丸洗いできるウォッシャブル仕様を採用し、手軽に清潔な状態を保てる。さらにアウトレイヤー同士をファスナーで連結できるのも特徴。連結時の横幅は約180cmとなり、子どもと並んで使用できる構造となっている。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！