Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第107回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
アスペクト比5:16の“超縦長”モニター。デスクの隙間に置いて、チャット表示に使える小型ディスプレイ 【Amazonプライムデー】
2026年07月11日 09時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】JAPANNEXT 7.8インチ モバイルモニター「JN-MD-IPST784」をチェック！
JAPANNEXTのモバイルモニター「JN-MD-IPST784」がAmazonで割引対象。過去価格16,980円のところ、9％オフの15,436円で販売中。
一般的なモニターとは違う、縦に細長い5:16のディスプレイ。この形状だからこそ、チャットやログ、SNSのタイムラインなど、縦スクロール前提の情報と相性がいい。小型ながら使いどころがはっきりしていて、デスク環境を細かく整えたい人には気になる存在。
①5:16の縦長ディスプレイで縦表示用途に対応
5:16の縦長ディスプレイは、チャットアプリなどを表示しやすい形状。横画面とは違い、こうした情報をそのまま置いておけるため、確認のたびにウィンドウを切り替える場面を減らせる。
②7.8インチの小型設計＋スタンド付属で省スペース設置
7.8インチのコンパクトサイズで、付属スタンドを使えばデスクの端や隙間に収まりやすい。大きいモニターを増やさずに画面を追加できる構成で、限られたスペースでも設置しやすい点が特徴。
③USB-C接続対応＋タッチ操作でサブ用途に扱いやすい
USB-C接続に対応し、映像と電源を1本で扱える構成。miniHDMIも備えており環境に応じて接続を選べる。タッチ操作にも対応し、スクロールなどを画面上で行える。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第230回
デジタル防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円 【Amazonプライムデー】
-
第226回
デジタル夏に最適！キーン『UNEEK II OT』は歩きやすさも抜群な頼れるサンダル
-
第225回
デジタル会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に 【Amazonプライムデー】
-
第213回
デジタル工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に
-
第197回
デジタル雨の日の正解はこれ。ゴアテックス搭載ミズノの高機能スニーカーが狙い目 【Amazonプライムデー】
-
第184回
デジタルASUSの27型IPS液晶が12,300円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonプライムデー】
-
第167回
デジタルApple「AirTag（第2世代）」は音量50％アップ＆バッテリー1年以上持続！鍵探しに最適なハイスペックトラッカーが14％オフ
-
第158回
デジタルiPhoneにピタッと装着！ Apple純正MagSafeウォレットが18％オフ
-
第146回
デジタル荷物開梱に最適！開梱カッターとハサミが1台で完結するコクヨ「ハコアケ」、透明ボディでメカニズムも見える新感覚文具
-
第140回
デジタル30日間での最低価格！コミック約320冊収納の山善8段回転本棚が1.3万円チョット 【Amazonプライムデー】
-
第136回
デジタルType-Cケーブル1本でつながるDellの34インチウルトラワイドが5万円台でセール中 【Amazonプライムデー】
- この連載の一覧へ