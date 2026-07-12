スマートウォッチ時代にも輝く定番！カシオ『F-91W』シリーズがAmazonプライムデーで30%オフ1,540円

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】カシオ 腕時計「F-91W」をチェック！

カシオの定番腕時計「F-91W」がAmazonで割引対象。参考価格2,200円のところ、30％オフの1,540円で販売中。

スマートウォッチが当たり前になった今でも、カシオの「F-91W」は売れ続けている。通知も健康管理機能もない。でも、時間を確認するだけならそれで十分だと思う人も少なくないはず。軽くて安く、毎日気兼ねなく使える。そんなシンプルさが、今も多くの人に選ばれている理由だ。

①重量は約21g

F-91Wの重量は約21g。長時間着けていても負担になりにくく、仕事中や外出時も腕時計の存在をあまり意識せずに過ごせる。

②日常で使う機能はちゃんと揃う

価格は1500円台ながら、日付・曜日表示に加え、ストップウォッチやアラーム、時報も搭載。派手な機能はないが、日常生活で使う機会の多い機能は一通り備えている。シンプルな腕時計を探している人なら十分な内容だ。

③約7年使える電池寿命

電池寿命は約7年。時計は毎日使うものだからこそ、電池交換の頻度が少ないのは地味にありがたいポイントだ。日常生活用防水も備えており、普段使いの腕時計として気軽に使いやすい。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！