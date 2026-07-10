【Amazonプライムデー】BALLOT自動開閉折りたたみ傘が17％オフ！形状記憶機能でサッとたためる便利な逸品

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【プライムデーセール】BALLOT 折りたたみ傘をチェック！

BALLOTの折りたたみ傘がAmazonプライムデーセールの対象。参考価格2,980円のところ、17％オフの2,480円で販売中だ（７月１０日現在）。

折りたたみ傘は便利だが、使った後にきれいにたたむのが意外と面倒だったりする。急いでいる時ほど生地がまとまらず、バッグへしまうまでに手間取ることもある。そんな日常の小さなストレスに着目したのが、形状記憶加工を採用した折りたたみ傘だ。

①形状記憶でサッとたためる

この傘の最大の特徴が、ヒートメモリー（形状記憶）加工を施した生地だ。使用後も折り目が自然に戻るため、傘をたたむのが簡単。急いでいる時でもサッとたためるほか、収納ケースにもスムーズに収めやすい点が特徴だ。

②ワンタッチで開閉できる

ボタンひとつで開閉できる自動開閉機能を搭載。さらに逆戻り防止機能も備えており、収納時にシャフトが不意に戻るのを防げる。日常使いでの扱いやすさにも配慮した設計だ。

③約210gの軽量設計

約210gの軽量設計を採用。フレームにはグラスファイバー素材を使用しており、持ち運びやすさにも配慮。バッグへ入れて携帯しやすく、通勤や通学、外出時の雨対策用として常備しておきやすい1本だ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！