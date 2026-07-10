「シャーペンに3,000円？」のアレが1千円台に！異次元の支持を集める「オレンズネロ」がプライムデーに

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。7月13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】ぺんてる シャープペンシル「オレンズネロ 0.3mm PP3003-A」をチェック！

ぺんてるのシャープペンシル「オレンズネロ 0.3mm PP3003-A」がAmazonタイムセール対象。参考価格3,300円のところ、43％オフの1,891円で販売中（7月10日現在）。

シャープペンに3,000円前後（参考価格）と聞くと高く感じるかもしれない。それでもレビュー数は1万件を超え、長年にわたって支持を集めているのが、ぺんてるの「オレンズネロ」だ。最初に1回ノックするだけで書き続けられる自動芯出し機構を備えるなど、一般的なシャープペンとはひと味違う特徴を持つ。

①最初の1ノックで書き続けられる自動芯出し機構

オレンズネロは、最初に1回ノックするだけで芯がなくなるまで書き続けられる自動芯出し機構を搭載。ペン先が紙面から離れるたびに自動で芯が出る仕組みで、筆記中に何度もノックする手間を減らせる。オレンズネロを代表する機能のひとつだ。

②極細芯を守る「オレンズシステム」

芯をパイプで保護しながら筆記する「オレンズシステム」も特徴。芯の減りに合わせて先端パイプがスライドする仕組みを採用し、芯を守りながら書き進められる。0.3mmの極細芯モデルならではの特徴にも注目したい。

③マットブラックの12角形軸と低重心設計

ボディにはマットブラックのカラーリングを採用。12角形軸や低重心バランス設計を採用するほか、先金とノック部分には真鍮を使用する。機能だけでなく、上位モデルらしいデザインにもこだわった1本だ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！