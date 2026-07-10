Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第94回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
昼過ぎのヒゲ対策に。持ち歩けるラムダッシュ「パームイン LITE」が1.8万円台 【Amazonプライムデー】
2026年07月10日 17時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】パナソニック シェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」をチェック！
パナソニックのシェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」がAmazonで割引対象に。参考価格20,000円のところ、7％オフの18,700円で販売中（7月10日現在）。
朝しっかりヒゲを剃ったつもりでも、昼過ぎや夕方になると青ヒゲが気になることがある。出先でもサッと身だしなみを整えたい。そんなシーンを意識したのが、手のひらサイズの「パームイン LITE」だ。
①手のひらサイズで持ち歩きやすい
約130g（キャップ除く）の軽量ボディを採用した手のひらサイズのシェーバー。セミハードケースも付属しており、出張や旅行、外出先への持ち運びもしやすい。自宅でも出先でも活躍する設計で、必要なときにサッと身だしなみを整えられる。
②ラムダッシュ3枚刃による新感覚シェービング
コンパクトなボディながらラムダッシュ3枚刃テクノロジーを搭載。手のひらで包み込むように持てる独特の形状により、力加減を調整しやすいのも特徴だ。なでるような感覚でシェービングできるほか、肌へのやさしさにも配慮している。
③USB Type-C充電対応で使いやすい
USB Type-C充電に対応し、スマートフォンなどと充電環境をまとめやすい。コンパクトサイズと軽量設計を組み合わせることで、毎日の使用はもちろん、携帯用シェーバーとしても使いやすいモデルとなっている。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第140回
デジタル30日間での最低価格！コミック約320冊収納の山善8段回転本棚が1.3万円チョット 【Amazonプライムデー】
-
第136回
デジタルType-Cケーブル1本でつながるDellの34インチウルトラワイドが5万円台でセール中 【Amazonプライムデー】
-
第119回
デジタルハイエンド電動シェーバーPHILIPS 9000、ほぼ半額の18,800円に。これは心が動く 【Amazonプライムデー】
-
第110回
デジタル【11,700円】軽くてすぐ使える、アイリスのコードレス掃除機 【Amazonプライムデー】
-
第104回
デジタル【Amazonプライムデー】BALLOT自動開閉折りたたみ傘が17％オフ！形状記憶機能でサッとたためる便利な逸品
-
第100回
デジタル「シャーペンに3,000円？」のアレが1千円台に！異次元の支持を集める「オレンズネロ」がプライムデーに
-
第91回
デジタルGORE-TEXで1万円切り！ “雨でも歩く日の靴”の正解、アディダスの防水アウトドアシューズがセール中 【Amazonプライムデー】
-
第88回
デジタル【Amazon】ムーンスターSPLT M197が3,412円！雨の日に便利な幅広4Eスリッポンがこの価格は見逃せない
-
第72回
デジタル2〜4泊なのにキャリーケースなし。tomtocの40L旅行リュック 【Amazonプライムデー】
-
第36回
デジタルソニーの50型テレビが8万円台に！／2023年BRAVIAがタイムセール中
- この連載の一覧へ