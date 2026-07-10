昼過ぎのヒゲ対策に。持ち歩けるラムダッシュ「パームイン LITE」が1.8万円台 【Amazonプライムデー】

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】パナソニック シェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」をチェック！

パナソニックのシェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」がAmazonで割引対象に。参考価格20,000円のところ、7％オフの18,700円で販売中（7月10日現在）。

朝しっかりヒゲを剃ったつもりでも、昼過ぎや夕方になると青ヒゲが気になることがある。出先でもサッと身だしなみを整えたい。そんなシーンを意識したのが、手のひらサイズの「パームイン LITE」だ。

①手のひらサイズで持ち歩きやすい

約130g（キャップ除く）の軽量ボディを採用した手のひらサイズのシェーバー。セミハードケースも付属しており、出張や旅行、外出先への持ち運びもしやすい。自宅でも出先でも活躍する設計で、必要なときにサッと身だしなみを整えられる。

②ラムダッシュ3枚刃による新感覚シェービング

コンパクトなボディながらラムダッシュ3枚刃テクノロジーを搭載。手のひらで包み込むように持てる独特の形状により、力加減を調整しやすいのも特徴だ。なでるような感覚でシェービングできるほか、肌へのやさしさにも配慮している。

③USB Type-C充電対応で使いやすい

USB Type-C充電に対応し、スマートフォンなどと充電環境をまとめやすい。コンパクトサイズと軽量設計を組み合わせることで、毎日の使用はもちろん、携帯用シェーバーとしても使いやすいモデルとなっている。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！