超軽量約999g＆最大27時間駆動！LG gram 14が13万円台で買えるチャンス！

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】LG 14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」をチェック！

LGの14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」がAmazonでタイムセール対象に。過去価格184,000円のところ、27％オフの134,800円で販売中（７月１２日現在）。

6月上旬には159,800円で販売されており、現在もプライムデーセールの対象ではないがより安くなっている。

軽量ノートPCは便利だが、最近はUSB Type-C中心の構成も増え、HDMIやUSB Type-Aを使うたびに変換アダプターが必要になる場面も増えてきた。軽量化と引き換えに、端子構成をかなり割り切ったモデルも少なくない。

LG gram 14は、約999gと軽量ながらHDMIやUSB Type-Aも備えた14型モバイルノート。最大27時間駆動にも対応しており、毎日バッグへ入れて持ち歩く用途とも合う。

①14型16:10ディスプレイと第13世代Core i5搭載

14型WUXGA（1920×1200）IPS液晶を搭載し、縦方向へ広い16:10比率も採用。第13世代Core i5-1334Uや16GBメモリ、512GB NVMe SSDを備え、Office作業やブラウザー中心の用途も快適に扱える構成となっている。

②HDMIやUSB Type-Aも使える14型モバイル

HDMIに加え、USB Type-A×2やThunderbolt 4対応USB Type-C×2も搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.1も備えており、会議室のディスプレイ接続や外部ストレージ利用にも使える。

③約999gボディと最大27時間駆動

約999gの軽量ボディに72Whバッテリーを搭載し、最大27時間のバッテリー駆動にも対応。製品登録による最長4年保証も用意されている。

製品スペック

【CPU】第13世代 Intel Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB NVMe SSD

【ディスプレイ】14型 WUXGA IPS（1920×1200／16:10）

【端子】HDMI、USB Type-A×2、Thunderbolt 4対応USB Type-C×2

【バッテリー駆動】最大27時間（JEITA Ver3.0）

【重量】約999g

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！