Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第93回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
超軽量約999g＆最大27時間駆動！LG gram 14が13万円台で買えるチャンス！
2026年07月12日 19時30分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】LG 14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」をチェック！
LGの14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」がAmazonでタイムセール対象に。過去価格184,000円のところ、27％オフの134,800円で販売中（７月１２日現在）。
6月上旬には159,800円で販売されており、現在もプライムデーセールの対象ではないがより安くなっている。
軽量ノートPCは便利だが、最近はUSB Type-C中心の構成も増え、HDMIやUSB Type-Aを使うたびに変換アダプターが必要になる場面も増えてきた。軽量化と引き換えに、端子構成をかなり割り切ったモデルも少なくない。
LG gram 14は、約999gと軽量ながらHDMIやUSB Type-Aも備えた14型モバイルノート。最大27時間駆動にも対応しており、毎日バッグへ入れて持ち歩く用途とも合う。
①14型16:10ディスプレイと第13世代Core i5搭載
14型WUXGA（1920×1200）IPS液晶を搭載し、縦方向へ広い16:10比率も採用。第13世代Core i5-1334Uや16GBメモリ、512GB NVMe SSDを備え、Office作業やブラウザー中心の用途も快適に扱える構成となっている。
②HDMIやUSB Type-Aも使える14型モバイル
HDMIに加え、USB Type-A×2やThunderbolt 4対応USB Type-C×2も搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.1も備えており、会議室のディスプレイ接続や外部ストレージ利用にも使える。
③約999gボディと最大27時間駆動
約999gの軽量ボディに72Whバッテリーを搭載し、最大27時間のバッテリー駆動にも対応。製品登録による最長4年保証も用意されている。
製品スペック
【CPU】第13世代 Intel Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB NVMe SSD
【ディスプレイ】14型 WUXGA IPS（1920×1200／16:10）
【端子】HDMI、USB Type-A×2、Thunderbolt 4対応USB Type-C×2
【バッテリー駆動】最大27時間（JEITA Ver3.0）
【重量】約999g
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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