「普通に動いて、普通に直せる」が強い。Dellの15型が81,980円 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHBA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHBA）」がAmazonプライムデーセールの対象に。81,980円で販売中だ（7月10日現在）。

ノートPCって、スペック表だけでは分からない部分が意外と大きい。故障した時に発送が必要だったり、サポート窓口へなかなか繋がらなかったりと、修理まわりで手間がかかるケースもある。その点、今回セール中のDell 15インチモデルは、翌営業日対応のオンサイト（出張）修理サービスが標準付属。“普通に使えて、普通に直せる”安心感を重視した15型ノートとなっている。

①15.6型FHD・120Hz対応ディスプレイ

15.6型フルHD非光沢ディスプレイを搭載し、120Hz表示にも対応。Dell ComfortViewによるブルーライト低減機能も備える。250nit輝度や広視野角パネルを採用するほか、HD Webカメラも搭載している。

②USB Type-C・SDカード対応の接続構成

USB Type-CやHDMI、USB Type-Aに加え、SDカードスロットも搭載。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応する。テンキー付きキーボードや電卓ホットキー、リフトヒンジ設計も採用した。

③1年間翌営業日オンサイト修理サービス付き

1年間の翌営業日対応オンサイト（出張）修理サービスが標準付属。HDD返却不要サービスにも対応しており、故障時もストレージを手元へ残したまま対応できる。修理時の発送や長期間の預かりを避けたい仕事用PCとしても導入しやすい。

製品スペック

【CPU】Intel Core 3 100U

【メモリー】8GB DDR5

【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD 非光沢 120Hz

【通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3

【端子】USB Type-C、USB Type-A、HDMI、SDカードスロット

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！