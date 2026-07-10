Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第91回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
GORE-TEXで1万円切り！ “雨でも歩く日の靴”の正解、アディダスの防水アウトドアシューズがセール中 【Amazonプライムデー】
2026年07月10日 16時20分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
雨の日も山道もこれでいける
TERREX SKYCHASER AX5 GTXが45%OFF！
アディダスのTERREX SKYCHASER AX5 GTXが、Amazonにて参考価格17,600円から45%OFFの9,680円で販売されています！
TERREX SKYCHASER AX5 GTXは、名前からしてもう“山を追いかける気満々”という感じですが、実際には街でも履きやすい頼れるアウトドアシューズです。
防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用しているため、雨やぬかるみを気にせず歩きやすいのが大きな魅力。ただゴツいだけではなく、軽快に動ける設計なので「登山靴はちょっと大げさ。でも普通のスニーカーだと不安」という気分にもフィットします。
足元を支えるのは、クッション性と安定感を両立する「LIGHTMOTION EVA」ミッドソールと、グリップ力に優れた「Continental」ラバーアウトソール。起伏のある道や濡れた路面でも踏ん張りやすく、アウトドア用としての安心感があります。
見た目もスポーティーな雰囲気なので、キャンプ、旅行、フェス、雨の日の通勤まで守備範囲はかなり広め。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
TERREX SKYCHASER AX5 GTXの特徴
雨の日に強いGORE-TEX搭載
防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用しているため、雨や濡れた路面でも足元を守りやすい仕様です。レインシューズほど大げさに見えず、普段の服にも合わせやすいのがうれしいところです。
歩きやすさを支えるクッション性
軽量ながら優れたクッション性と安定性を提供するLIGHTMOTION EVAミッドソールにより、軽快な履き心地とクッション性を両立。街歩きからアウトドアまで、長めに歩く日にも使いやすい設計です。
Continentalラバーでしっかりグリップ
アウトソールにはContinentalラバーを採用。濡れた路面や未舗装路でもグリップ力を発揮しやすく、キャンプ場やハイキングコースでも頼りになります。
まとめ：「普通のスニーカーじゃ不安」な日に履きたい
adidasのTERREX SKYCHASER AX5 GTXをおすすめしたいのは、「雨の日用のちゃんとした靴が欲しいけど、レインブーツは重いし蒸れそう」と思っている人。
GORE-TEX搭載なので、天気が怪しい日でも気軽に履きやすく、見た目はスニーカー寄り。雨対策をしているのに、「いかにも対策しました感」が出にくいのがいいところです。「普通のスニーカーじゃ不安」な日に履きたいシューズですね。
また、週末にキャンプや低山ハイクへ行く人、旅行先でよく歩く人にもかなり向いています。舗装路だけでなく、砂利道や土の道も歩きやすい設計なので、「今日はちょっと歩くぞ」という日に頼れる相棒になります。普段履きできる見た目で、アウトドア性能もきっちり持っているので、買ったあとに履く機会が多いでしょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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