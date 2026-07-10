Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第89回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
定番15.6型ノートが10万円台！ 第13世代Core i5搭載、16GBメモリー＋512GB SSD＋Office付き【Amazonプライムデー】
2026年07月10日 22時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】Dell ノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」をチェック！
Dellのノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」がAmazonプライムデーセールでうれしい割引対象に！。参考価格163,980円のところ、33％オフの109,980円で販売中（7月10日14時現在）。しっかり使える15.6型ノートPCが10万円台で買えちゃいます！
最近のノートPCは、薄型化や軽量化が進む一方で、気づけばUSB Type-C中心になり、変換アダプターが増えていた……という人も多いはずだ。
Dellの「Dell 15 DC15250」は、15.6インチディスプレイや16GBメモリ、テンキー、SDカードスロットを備えた15型ノート。Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属している。
①15.6型＋テンキーで使いやすい
最近は小さいモバイルノートも増えたが、家でレポートを書いたり表計算をしたりするなら、やはり15.6型はラクだ。テンキーも付いているので、数字入力が多い人にはかなり便利。
②OfficeとSDカードスロット付き
Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）が付属しており、WordやExcelもすぐ使える。さらにSDカードスロットも備えているので、デジカメやスマホの写真整理にも使いやすい。
③出張修理にも対応
翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付いているのも特徴。最近は「故障したら発送して修理待ち」というPCも多いが、このモデルは出張修理に対応する。
製品スペック
【CPU】Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6インチ FHD
【機能】テンキー／SDカードスロット
【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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