定番15.6型ノートが10万円台！ 第13世代Core i5搭載、16GBメモリー＋512GB SSD＋Office付き【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】Dell ノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」をチェック！

Dellのノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」がAmazonプライムデーセールでうれしい割引対象に！。参考価格163,980円のところ、33％オフの109,980円で販売中（7月10日14時現在）。しっかり使える15.6型ノートPCが10万円台で買えちゃいます！

最近のノートPCは、薄型化や軽量化が進む一方で、気づけばUSB Type-C中心になり、変換アダプターが増えていた……という人も多いはずだ。

Dellの「Dell 15 DC15250」は、15.6インチディスプレイや16GBメモリ、テンキー、SDカードスロットを備えた15型ノート。Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属している。

①15.6型＋テンキーで使いやすい

最近は小さいモバイルノートも増えたが、家でレポートを書いたり表計算をしたりするなら、やはり15.6型はラクだ。テンキーも付いているので、数字入力が多い人にはかなり便利。

②OfficeとSDカードスロット付き

Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）が付属しており、WordやExcelもすぐ使える。さらにSDカードスロットも備えているので、デジカメやスマホの写真整理にも使いやすい。

③出張修理にも対応

翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付いているのも特徴。最近は「故障したら発送して修理待ち」というPCも多いが、このモデルは出張修理に対応する。

製品スペック

【CPU】Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6インチ FHD

【機能】テンキー／SDカードスロット

【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！