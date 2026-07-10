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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第88回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

【Amazon】ムーンスターSPLT M197が3,412円！雨の日に便利な幅広4Eスリッポンがこの価格は見逃せない

2026年07月10日 14時20分更新

文● モーダル小嶋、金子／ASCII

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
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雨でも履けて足先ゆったり
SPLT M197が31%OFF！

　ムーンスターのSPLT M197が、Amazonにて参考価格5,500円から 38%OFFの3,412円で販売されています！（7月10日現在）

　SPLT M197は、雨の日にしみ込みにくく、足先が窮屈になりにくく、歩きやすいスリッポン型スニーカー。

　地面から4cm、4時間の浸漬状態に対応する防水設計と、幅広4Eのゆったり感です。完全防水ではないものの、普通の雨の日や濡れた道を歩く場面では心強い仕様。さらに、通気カップインソールやAg+抗菌防臭機能も備えており、日常靴としての気配りも細かいですよ。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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SPLT M197の特徴

雨の日も履きやすい4cm×4時間防水

　地面から4cm、4時間の浸漬状態に対応する防水設計を採用しています。完全防水ではありませんが、雨の日の通勤や買い物、濡れた路面を歩くような日常シーンではかなり頼れる仕様です。

足先がラクな幅広4E設計

　足幅は4Eのワイド設計で、つま先にもゆとりを持たせた作り。細身の靴で小指まわりが痛くなりがちな人、長時間歩くと足先が疲れやすい人にもおすすめ。

抗菌防臭インソールで普段履きに強い

　通気カップインソールに加え、銀イオンによるAg+抗菌防臭機能も搭載しています。毎日履く靴は、軽さや防水だけでなく、ムレやニオイ対策も大事です。

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まとめ：安いだけじゃない、雨の日にちゃんと使える

　SPLT M197をおすすめしたいのは、「雨の日でも歩きにくい靴はイヤ」という人です。通勤、買い物、散歩、旅行に仕えて、見た目も過度にスポーティーすぎず、ブラック系なら普段着にも合わせやすいでしょう。

　足幅が気になる人にも向いています。幅広4E設計でつま先にもゆとりを持たせているため、細身のスニーカーで足が締めつけられがちな人にはありがたい存在。価格帯も比較的手に取りやすく、高級スニーカーのように履く前から気を遣う感じがないので、雨でも泥でも気軽に履ける一足です。

　なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

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　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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