Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第88回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
【Amazon】ムーンスターSPLT M197が3,412円！雨の日に便利な幅広4Eスリッポンがこの価格は見逃せない
2026年07月10日 14時20分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
雨でも履けて足先ゆったり
SPLT M197が31%OFF！
ムーンスターのSPLT M197が、Amazonにて参考価格5,500円から 38%OFFの3,412円で販売されています！（7月10日現在）
SPLT M197は、雨の日にしみ込みにくく、足先が窮屈になりにくく、歩きやすいスリッポン型スニーカー。
地面から4cm、4時間の浸漬状態に対応する防水設計と、幅広4Eのゆったり感です。完全防水ではないものの、普通の雨の日や濡れた道を歩く場面では心強い仕様。さらに、通気カップインソールやAg+抗菌防臭機能も備えており、日常靴としての気配りも細かいですよ。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
SPLT M197の特徴
雨の日も履きやすい4cm×4時間防水
地面から4cm、4時間の浸漬状態に対応する防水設計を採用しています。完全防水ではありませんが、雨の日の通勤や買い物、濡れた路面を歩くような日常シーンではかなり頼れる仕様です。
足先がラクな幅広4E設計
足幅は4Eのワイド設計で、つま先にもゆとりを持たせた作り。細身の靴で小指まわりが痛くなりがちな人、長時間歩くと足先が疲れやすい人にもおすすめ。
抗菌防臭インソールで普段履きに強い
通気カップインソールに加え、銀イオンによるAg+抗菌防臭機能も搭載しています。毎日履く靴は、軽さや防水だけでなく、ムレやニオイ対策も大事です。
まとめ：安いだけじゃない、雨の日にちゃんと使える
SPLT M197をおすすめしたいのは、「雨の日でも歩きにくい靴はイヤ」という人です。通勤、買い物、散歩、旅行に仕えて、見た目も過度にスポーティーすぎず、ブラック系なら普段着にも合わせやすいでしょう。
足幅が気になる人にも向いています。幅広4E設計でつま先にもゆとりを持たせているため、細身のスニーカーで足が締めつけられがちな人にはありがたい存在。価格帯も比較的手に取りやすく、高級スニーカーのように履く前から気を遣う感じがないので、雨でも泥でも気軽に履ける一足です。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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