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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第87回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

ペン付属の12.1型/2.5K液晶。Lenovoの大画面タブレットが37,400円 【Amazonプライムデー】

2026年07月12日 11時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
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【Amazonタイムセール】レノボ タブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」をチェック！

　レノボのタブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格59,400円のところ、37％オフの37,400円で販売中（７月１２日現在）。

　タブレットで手書きメモを使いたいと思っても、専用ペンが別売りという製品は少なくない。本体とは別に購入する必要があり、予算を考えると悩ましい部分だ。今回のLenovo Idea Tab Plusは、専用ペンのLenovo Tab Penを標準で付属し、12.1型ディスプレイも搭載。ペンを含めたトータルの予算で考えたい人には気になる1台だ。

アマゾンでレノボ タブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」を入手

①12.1型ディスプレイと4スピーカー

　12.1型ワイドパネル（2560×1600ドット）を搭載。スピーカー4基に加え、Dolby Atmosにも対応する。動画視聴や電子書籍の閲覧はもちろん、12.1型の大きな画面を活かして手書きメモや資料確認にも活用できる。

②Lenovo Tab Pen付属で手書き入力対応

　専用ペンのLenovo Tab Penを標準で付属。別途ペンを購入することなく、手書きメモやノート作成に利用できる。12.1型ディスプレイとの組み合わせで、画面上へ直接書き込みながら作業を進められる。

③Dimensity 6400と128GBストレージ

　MediaTek Dimensity 6400プロセッサーと8GBメモリー、128GBストレージを搭載。microSDカードは最大2TBまで対応する。Android 15を採用し、Wi-FiやBluetooth 5.2も利用できる。

アマゾンでレノボ タブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」を入手

・商品名：タブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」
・メーカー名：レノボ

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

「Amazonプライムデー」を確認する！

 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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