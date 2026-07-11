タッチパッド＆左右ボタン付き。iPhone/iPad向け極小BTキーボードが4000円切り 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイルsale】Ewin「Bluetooth ミニキーボード（iPad/iPhone/Mac対応）」をチェック！

Ewinの「Bluetooth ミニキーボード」がAmazonプライムデーセールの対象に。過去価格4,780円のところ、17％オフの3983円で販売中（7月10日現在）。

「ここまで小さくする必要ある？」と思うくらい小型なのに、タッチパッドや左右クリックキーまで搭載。Ewinの「Bluetooth ミニキーボード」は、文字入力やポインター操作を1台でまかなえるモデルだ。

①タッチパッド＆クリックボタン搭載

90度回転対応タッチパッド＆左右クリックキーを搭載。カーソル操作やスクロールも可能で、動画閲覧やブラウジングの操作をキーボード側でまとめやすい。ここまで小さいサイズへ操作系機能をまとめているのも見事だ。

②Bluetooth＆2.4GHzの両方へ対応

Bluetoothだけでなく、USBレシーバーを使う2.4GHz接続にも対応。iPhoneやiPad、MacなどApple製の複数機器と組み合わせやすく、小型ながら日本語JIS配列を採用しているのも特徴だ。

③バックライト＆USB Type-Cで充電可能

バックライトを搭載し、暗めの部屋でもキーを確認しやすい。USB Type-C経由で充電できるほか、約80gの軽量設計にまとまっているのも特徴。小型サイズなので、机まわりへ置きやすい。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！