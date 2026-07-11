チョット安い！PS5・PC両対応のSIE純正「PULSE Elite」が19,777円

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】純正ワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite」をチェック！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの純正ワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite（CFI-ZWH2JC）」がAmazonタイムセール対象。参考価格22,980円のところ、14％オフの19,777円で販売中（7月11日）。

プライデーセールの対象ではなく、今年6月上旬には14,940円で販売していたため、現状はお得感は薄いが。だが、SIE純正ヘッドセットに興味が欲しいのなら、今買ってしまうのもあり！

PS5でゲームしながら、スマホ側の音声も同時に聞ける。そんな使い方に対応するのが、純正「PULSE Elite」だ。

PlayStation LinkとBluetooth機器の音声同時再生に対応するほか、PS5・PC対応のワイヤレスモデルとして展開。複数機器を使うデスク環境とも相性がいい。

①PlayStation Link＋Bluetooth同時再生対応

PlayStation LinkとBluetooth機器の音声同時再生に対応。PS5側のゲーム音を再生しながら、Bluetooth機器側の音声も同じヘッドセットで聞ける。

②プレーナーマグネティックドライバー搭載

プレーナーマグネティックドライバーを採用し、歪みを抑えたサウンドスケープを再現。格納式ブームマイクやAIによるノイズリダクション機能も搭載するほか、音量調整やマイクミュートボタンにも対応する。

③PS5・PC対応の長時間ワイヤレス仕様

最大30時間のバッテリー駆動や急速充電に対応し、10分充電で最大2時間使用可能。付属の充電フックで充電と収納をまとめて行えるほか、携帯用ケースも付属する。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！