Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第82回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
15.6型Dellノートが109,980円！ Core i5・16GBメモリで狙い目／Amazonプライムデーセール
2026年07月11日 18時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3BA）」をチェック！
Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3BA）」がAmazonプライムデーセール対象に。参考価格163,980円のところ、33％オフの109,980円で販売中（7月11日現在）。
※6月上旬は、「参考価格131,800円のところ、5％オフの124,980円」でした。
15.6型ノートPCは、画面の見やすさと価格のバランスで選ばれやすいジャンルである。持ち運びやすさだけを重視するなら軽量モバイルノートも候補になるが、自宅や職場で長時間使うなら、画面サイズやテンキーの有無、端子構成も重要になる。Microsoft 365 Personalが付属するモデルの場合、利用期間や更新時の条件も確認しておきたい。価格だけでなく、ソフトやサポートを含めて総合的に判断したい1台である。
①Core i5・16GB・120Hz対応
第13世代Core i5-1334Uと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。15.6型フルHDディスプレイはリフレッシュレート120Hz表示に対応するほか、非光沢・広視野角仕様も採用し、ブラウザーや文書作成、動画視聴まで幅広くこなせる。
②USB Type-C・SD対応の端子構成
USB Type-CやUSB Type-A、HDMI、SDカードリーダーを搭載するほかテンキーも備えており、表計算や伝票入力、カメラで撮影した写真データの取り込みにも役立つ。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応。
③Microsoft 365とオンサイト修理
Microsoft 365 Personal（24ヶ月）が付属し、WordやExcel、PowerPointなどを利用できる。翌営業日対応のオンサイト修理サービスも用意されており、故障時は技術者が訪問して対応する。
製品スペック
【CPU】Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型フルHD（120Hz）
【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月）
このクラスのノートPCは、性能だけを見ると似た構成の製品も多いが、Microsoft 365 Personalの有無やサポート内容で実質的な価値が変わる。なお、Microsoft 365 Personalは永続版Officeではなく、期間付きのサブスクリプション製品である。購入後の支払い情報登録や更新条件も含め、商品ページの説明を確認してから選ぶのがよい。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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