Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第72回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
2〜4泊なのにキャリーケースなし。tomtocの40L旅行リュック 【Amazonプライムデー】
2026年07月10日 15時50分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】tomtoc Navigator-T66 トラベルバックパックをチェック！
tomtocの40L旅行リュック「Navigator-T66 トラベルバックパック」が、Amazonプライムデーセールにて7,655円で販売中（7月10日現在）。過去価格8,321円のところ、8%引きの計算です。
週末の旅行や数日間の出張って、スーツケースを持って行くほどではない。でも、着替えにPC、充電器まで入れようとすると、普通のリュックだと少し心もとない。
tomtocの40L旅行リュックは、機内持ち込み対応サイズへ収めつつ、2〜4泊クラスの荷物をまとめて収納できるモデル。旅行や出張で、キャリーケースを持ち歩きたくない場面とも合う。
①40L収納＋フルオープン構造
40L容量ながら機内持ち込み対応サイズを採用。メイン収納はスーツケースのように大きく開く構造となっており、2〜4泊クラスの荷物をまとめて収納できる。旅行や出張向けとして展開するモデルだ。
②17.3型ノートPC対応ポケット搭載
背面側には17.3型ノートPC対応ポケットを搭載。メイン収納とは分かれた構造を採用するほか、PCやタブレット、周辺機器などを分けて収納できる構成も特徴となっている。
③撥水素材・YKKファスナー採用
外装には撥水加工素材を使用するほか、ファスナーにはYKK製を採用。チェストベルトや荷物固定ベルトも備え、旅行や出張など荷物が増えやすい場面向けとして展開する。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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