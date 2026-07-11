プライムデーで2万円台に！動画もネットもできるPHILIPS 11型タブレット【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで19％オフ】

PHILIPS タブレット「T8015」をチェック！

PHILIPSのタブレット「T8015」がAmazonでプライムデーセールの対象に。参考価格36,980円のところ、30％オフの25,980円で販売中（7月11日現在）。

タブレットって、あると便利だけど、高いモデルを買うほどではないな……というニーズもある。かといって、動きが重かったり画面が粗かったりするのは避けたい。

PHILIPSの「T8015」は、動画やネットならストレスなくこなせる“ちょうどいい”1台。割引中の今なら2万円台で手に入るので、コスパ重視で探しているなら選びやすい。

①11インチFHD＋90Hz対応ディスプレイ

11インチで1920×1200の解像度があり、Webや電子書籍も見やすいサイズ。90Hz対応なので、スクロールや画面の切り替えも引っかかりにくい。

②MediaTek G99＋6GBメモリ

MediaTek G99と6GBメモリの組み合わせで、動画やブラウジングは問題なくこなせる。重いゲーム向けではないが、日常用途なら使いやすい構成。

③8000mAhバッテリー＋ストレージ拡張対応

8000mAhのバッテリーを搭載し、ストレージは128GBに加えてmicroSDで最大1TBまで拡張できる。顔認証や分割画面にも対応している。

※Widevine L3対応のため、NetflixはSD画質まで。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！