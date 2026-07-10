Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第70回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
仕事用PCを買い替えるなら。NEC「LAVIE N15 Slim」が15万円台、Ryzen 7・Office搭載 【Amazonプライムデー】
2026年07月10日 23時20分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】NEC 15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」をチェック！
NECの15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」がAmazonで「タイムセール」として割引対象に。参考価格203,500円のところ、24％オフの154,800円で販売中だ（７月１０日現在）。
ノートPCは一度購入すると数年間使うことが多いだけに、「もう少しメモリを増やしておけばよかった」「Office付きにしておけばよかった」と後から思いたくない。NECの「LAVIE N15 Slim」は、Ryzen 7プロセッサーや16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 BasicとOffice Home & Business 2024を搭載した15.3型モデル。
①Officeまで備えた充実の構成
Ryzen 7プロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 BasicとOffice Home & Business 2024を搭載。CPUやメモリ、ストレージだけでなく、Officeも付属する構成を採用している。
②15.3型WUXGA IPS液晶
15.3型、1920×1200ドットのWUXGA液晶を採用。16:10の画面比率に対応し、IPS方式のノングレア液晶を組み合わせるなど、見やすさにも配慮したディスプレー仕様を採用している。
③Wi-Fi 7対応と充実した接続端子
Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応するほか、USB Type-CはUSB Power Delivery 3.0やDisplayPort出力に対応。USB Type-A×2、HDMI出力、ヘッドフォンマイクジャックも備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200）、IPS、ノングレア、16:10
【Office】Microsoft 365 Basic、Office Home & Business 2024
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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