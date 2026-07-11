13万円台っていいじゃん！Core Ultra 5＆16GB搭載『HP 15-fd』15.6型ノートが19％オフ 【Amazonプライムデー】

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】

HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」がAmazonで「タイムセール」の対象に。参考価格163,304円のところ、19％オフの131,800円で販売中（7月11日現在）。

15.6型ノートPCを選ぶ際は、価格だけでなく、CPU、メモリ容量、ストレージ、画面の見やすさをあわせて確認したい。HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）は、インテル Core Ultra 5 125H、16GBメモリ、512GB SSDを搭載した構成で、家庭用のメインPCや据え置き中心の作業用ノートとして検討しやすいモデルだ。非光沢のフルHD IPSディスプレイを採用しているため、文書作成やブラウジング、動画視聴など幅広い用途を想定しやすい。

ブラウザや資料作成を同時に進めやすい構成

インテル Core Ultra 5 125Hとメモリ16GBを搭載。タブを多く開いた状態で調べ物をしたり、文書を作りながらオンライン会議を行うような使い方でも、動きの遅さを感じにくい。512GB SSDを備え、日常的に扱うデータもまとめて保存しやすい。

15.6型フルHDの非光沢IPSディスプレイ

ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）のIPSパネル。画面が広く、ブラウザと資料を並べて表示する作業にも向く。非光沢仕様のため照明の映り込みを抑えやすく、自宅での作業にも扱いやすい。

指紋認証やCopilotキーを備えた使いやすい仕様

電源ボタン付近に指紋認証センサーを搭載し、パスワード入力の手間を減らしてログインできる。キーボードにはCopilotキーも用意されており、WindowsのAI機能を呼び出せる。

購入時に注意したいのは、同じHP 15-fdシリーズでもCPUやOfficeの有無などで複数の構成が用意されている点だ。今回の販売ページでは、Core Ultra 5 125H、16GBメモリ、512GB SSD、Windows 11 Homeという構成を確認しておきたい。価格や割引率、配送予定日は変動する場合があるため、購入前には販売ページで最新の表示、出荷元・販売元、選択中の仕様を確認しておくのが安心である。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）IPS 非光沢

【OS】Windows 11 Home

【グラフィックス】Intel Arc Graphics（CPU内蔵）

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！