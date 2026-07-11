街でもアウトドアでも使えるデザインが最高！Moab 3 Synthetic Gore-Texは天気が微妙な日の“正解”になってくれる一足

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

メレルのMoab 3 Synthetic Gore-Texは、ひと言でいうと“雨に強くて、ガシガシ歩けるスニーカー寄りのハイキングシューズ”です。

GORE-TEXメンブレンを採用しており、雨天時などでも靴の中の快適性を保ちやすい防水透湿仕様。しかも、合成皮革とメッシュを組み合わせたアッパーで、見た目はアウトドア感がありつつ、街でも履きやすいバランスです。Amazonにて、参考価格20,900円から20%OFFの16,720円で販売されています（7月11日現在）。

もともと「MOAB」シリーズは、メレルを代表するハイキングシューズの定番モデル。公式情報では、2007年の発売以降、世界累計2700万人以上のアウトドアファンの足元を支えてきたシリーズとされています。

3代目となるMoab 3では、フットベッドやEVAフォーム、Vibram TC5+アウトソールの形状などをアップデート。つまり、派手な流行りものというより、「歩く」「濡れにくい」「滑りにくい」という実用部分をコツコツ鍛えてきたタイプです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも頼れるGORE-TEX搭載

GORE-TEXメンブレンを採用し、防水性と透湿性を備えた全天候対応の作りです。普通のスニーカーだと不安な雨の日でも、足元の不快感を抑えやすいのが魅力。

歩きやすさを支えるクッション構造

KINETIC FIT ADVANCEDインソールやAir Cushionなど、歩行時の快適性を意識した機能を搭載しています。旅行や街歩きで歩数が伸びる日にも、足元をしっかり支えてくれるタイプです。

アウトドア感はあるが、街でも履ける

アウトソールにはVibram TC5+を採用し、グリップ力を重視した作り。濡れた路面、土の道、公園、軽いアウトドアなど、普通のスニーカーでは少し心もとない場面でも安心感があります。

まとめ：街もアウトドアも、これ一足でだいたい行ける

特におすすめしたいのは、「雨の日用の靴がほしいけど、長靴はさすがに大げさ」「普通のスニーカーだと濡れるのがイヤ」という人です。Moab 3 Synthetic Gore-Texなら、防水透湿性のあるGORE-TEXで雨に備えつつ、見た目はあくまでローカットのハイキングシューズ。通勤、買い物、旅行、ちょっとした散歩まで使いやすく、天気が微妙な日の“正解”になってくれる一足。

歩く時間が長い人にも向いています。低反発クッションで足を支える取り外し可能なKINETIC FIT ADVANCEDインソール、歩行時のかかとの衝撃吸収を狙ったAir Cushion、グリップ力を支えるVibram TC5+アウトソールなど、足元の安心材料がしっかり詰まっている。靴にそこまで興味がなくても、「雨の日でも歩きやすい靴が1足ほしい」と思っているなら、かなり有力な選択肢でしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！