Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第67回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
街でもアウトドアでも使えるデザインが最高！Moab 3 Synthetic Gore-Texは天気が微妙な日の“正解”になってくれる一足
2026年07月11日 12時30分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
GORE-TEXで濡れにくく、Vibramで頼もしい
Moab 3 Synthetic Gore-Texが20%OFF！
メレルのMoab 3 Synthetic Gore-Texは、ひと言でいうと“雨に強くて、ガシガシ歩けるスニーカー寄りのハイキングシューズ”です。
GORE-TEXメンブレンを採用しており、雨天時などでも靴の中の快適性を保ちやすい防水透湿仕様。しかも、合成皮革とメッシュを組み合わせたアッパーで、見た目はアウトドア感がありつつ、街でも履きやすいバランスです。Amazonにて、参考価格20,900円から20%OFFの16,720円で販売されています（7月11日現在）。
もともと「MOAB」シリーズは、メレルを代表するハイキングシューズの定番モデル。公式情報では、2007年の発売以降、世界累計2700万人以上のアウトドアファンの足元を支えてきたシリーズとされています。
3代目となるMoab 3では、フットベッドやEVAフォーム、Vibram TC5+アウトソールの形状などをアップデート。つまり、派手な流行りものというより、「歩く」「濡れにくい」「滑りにくい」という実用部分をコツコツ鍛えてきたタイプです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Moab 3 Synthetic Gore-Texの特徴
雨の日でも頼れるGORE-TEX搭載
GORE-TEXメンブレンを採用し、防水性と透湿性を備えた全天候対応の作りです。普通のスニーカーだと不安な雨の日でも、足元の不快感を抑えやすいのが魅力。
歩きやすさを支えるクッション構造
KINETIC FIT ADVANCEDインソールやAir Cushionなど、歩行時の快適性を意識した機能を搭載しています。旅行や街歩きで歩数が伸びる日にも、足元をしっかり支えてくれるタイプです。
アウトドア感はあるが、街でも履ける
アウトソールにはVibram TC5+を採用し、グリップ力を重視した作り。濡れた路面、土の道、公園、軽いアウトドアなど、普通のスニーカーでは少し心もとない場面でも安心感があります。
まとめ：街もアウトドアも、これ一足でだいたい行ける
特におすすめしたいのは、「雨の日用の靴がほしいけど、長靴はさすがに大げさ」「普通のスニーカーだと濡れるのがイヤ」という人です。Moab 3 Synthetic Gore-Texなら、防水透湿性のあるGORE-TEXで雨に備えつつ、見た目はあくまでローカットのハイキングシューズ。通勤、買い物、旅行、ちょっとした散歩まで使いやすく、天気が微妙な日の“正解”になってくれる一足。
歩く時間が長い人にも向いています。低反発クッションで足を支える取り外し可能なKINETIC FIT ADVANCEDインソール、歩行時のかかとの衝撃吸収を狙ったAir Cushion、グリップ力を支えるVibram TC5+アウトソールなど、足元の安心材料がしっかり詰まっている。靴にそこまで興味がなくても、「雨の日でも歩きやすい靴が1足ほしい」と思っているなら、かなり有力な選択肢でしょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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