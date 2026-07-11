Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第63回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
お得度アップ！ハイスペック11型タブレット「Galaxy Tab A11+」が3万円台に／Amazonプライムデーセール
2026年07月11日 12時10分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】Samsung タブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」をチェック！
Samsungのタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」がAmazonプライムデーセールの対象に。参考価格48,070円のところ、28％オフの34,770円で販売中（7月11日現在）。6月は40,264円だったので、お得度アップだ！
タブレットって、結局いちばん使うのは動画だったりする。YouTubeを流しっぱなしにしたり、Netflixを見たり、ベッドで電子書籍を開いたり。そういう毎日の使い方だと、ディスプレイの滑らかさやスピーカーの音で、動画の見やすさはかなり変わってくる。今回セール対象になっている「Galaxy Tab A11+」は、90Hzの高リフレッシュレートでスピーカーを4ヵ所に備えた11型モデル。
①90Hz対応液晶とDolby Atmos対応4スピーカー
11型ディスプレイはリフレッシュレート最大90Hzに対応し、動画やSNSも滑らかな表示で楽しめる。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーも備え、映画やライブ映像もタブレット単体で迫力あるサウンドを再生できる。
②128GBストレージとmicroSD最大2TB拡張
128GBストレージを内蔵するほか、microSDカードは最大2TBまで対応。動画ダウンロードや電子書籍、写真保存など容量を使う用途でも、本体側へデータをまとめて保存できる。
③Galaxy AI機能や25W急速充電
「かこって検索」やGeminiにも対応するほか、顔認証機能も搭載。7,040mAhバッテリーと25W超高速充電を備え、動画視聴やブラウザー、電子書籍も長時間楽しめる。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第232回
デジタルCore i7＆32GBメモリ、1TB SSD！16型大画面WUXGAディスプレーのFMVノートPCが21万円台に
-
第230回
デジタル防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円 【Amazonプライムデー】
-
第226回
デジタル夏に最適！キーン『UNEEK II OT』は歩きやすさも抜群な頼れるサンダル
-
第225回
デジタル会議後の“あのまとめ作業”から解放。カード型AIレコーダー「Plaud Note」が22,000円に 【Amazonプライムデー】
-
第222回
デジタルAnkerのMagSafe対応3-in-1ワイヤレス充電器「Cube」でiPhone・Apple Watch・AirPods同時充電！コンパクト＆角度調整も◎
-
第216回
デジタル【Amazonプライムデー】シャープ 50V型 AQUOS 4T-C50FN2 倍速液晶＆N-Blackパネル搭載 94,800円セール
-
第213回
デジタル工事不要＆キャスター付き！上下オートルーバー搭載「QUADSスポットクーラー」がAmazonプライムデーで50％OFFの25,800円に
-
第212回
デジタルち運びラクラク！Jackery 288Whポータブル電源『300D』がAmazonプライムデーで25％オフ18,675円
-
第197回
デジタル雨の日の正解はこれ。ゴアテックス搭載ミズノの高機能スニーカーが狙い目 【Amazonプライムデー】
-
第192回
デジタル台風時期の雨・泥はね対策に必携！靴・バッグ用防水スプレー「アメダス」｜Amazonプライムデー割引情報付き
-
第185回
デジタル65型の大画面TV！ 動きの速いシーンもなめらか、倍速液晶REGZAが15万円台 【Amazonプライムデー】
- この連載の一覧へ