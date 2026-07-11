Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第62回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
昼でも暗い？ 温度上昇を抑えるコールマンのダークルームテントが32％オフ｜Amazonプライムデー情報も
2026年07月11日 12時20分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】コールマン テント「ツーリングドームエアー DARKROOM」をチェック！
コールマンのテント「ツーリングドームエアー DARKROOM」がAmazonタイムセール対象。参考価格30,580円のところ、32％オフの20,917円で販売中。
夏のキャンプでは、暑さへの備えもテント選びのポイントになる。コールマンの「ツーリングドームエアー DARKROOM」は、日光を90％以上遮断するダークルームテクノロジーを採用し、テント内の温度上昇を抑制する。暑い時期のキャンプで注目したい機能のひとつだ。
①日差しを90％以上遮断するダークルーム
ダークルームテクノロジーを採用し、日光を90％以上遮断。テント内の温度上昇を抑制するほか、上部には採光用クリアウィンドウも備える。2～3人用で、本体サイズは約345×210×120cm。夏場のキャンプを意識した仕様となっている。
②前室とベンチレーションで快適性に配慮
高さのあるフロントポールにより、荷物も置ける広い前室スペースを確保。テント上部にはベンチレーションを備え、温まった空気を排出して蒸れにくく、結露を低減する。別売のリバーシブルファンベンチレーションにも対応する。
③一人でも設営しやすいツーリングドーム
インナーテントのフックをポールへ掛ける構造を採用し、メインポール片側はポケットタイプで一人でも設営しやすい仕様。収納サイズは約φ21×49cm、重量は約5.9kg。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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