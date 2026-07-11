スーツケース不要の1〜2泊に最適。背負える3WAYキャリーバッグが4,000円台

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】CAPTAIN STAG「キャリーバッグ 12420001」をチェック！

CAPTAIN STAG（キャプテンスタッグ）の「キャリーバッグ 12420001」がAmazonで割引対象。参考価格5,390円のところ、7％オフの4,990円で販売中（7月11日現在）。

荷物はそこそこある。でも、大きなスーツケースを持ち出すほどでもない。そんな移動って意外と多い。駅の階段や混雑した電車を移動していると、「今日は転がすより背負えた方がラクかも」と思う場面はかなりある。こういう時、必要に応じて“転がす”と“背負う”を切り替えられるバッグが妙に気になってくる。しかも4,000円台なら、なおさらだ。

①引く・持つ・背負うの3WAY仕様

引く・持つ・背負うの3WAY仕様を採用し、階段では背負う、平地では転がすなど移動環境に応じて持ち方を切り替え可能。キャリーバーは多段階調整に対応し、2輪キャスターも備える。

②最大48Lまで拡張可能

衣類なら2泊程度を収納できる33L容量を備えるほか、ファスナーでマチ幅を約8cm広げることで最大48Lまで拡張可能。開閉しやすいダブルジップを採用し、サイドにはメッシュポケットも配置する。

③日本発アウトドアブランド展開モデル

日本発のアウトドアブランド「CAPTAIN STAG」展開モデル。55×34×18cmの本体サイズを採用し、帰省やライブ遠征、出張などでも使いやすいリュック式キャリーバッグとして展開する。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！