雨の日の強い味方！ ミズノME-05 GTX3 ウォーキングシューズが11,549円から／Amazon

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

雨の日の靴選び、地味に面倒じゃないですか？ 普通のスニーカーだと水がしみそうだし、革靴は濡らしたくないし、長靴はちょっと大げさ。そこで、ミズノのME-05 GTX3はどうでしょう。Amazonにて、参考価格16,500円のところ30%OFFの11,549円で販売されています。

ME-05 GTX3は、ざっくり言うと「雨の日でも気にせず履ける、ちゃんと歩けるスニーカー」。GORE-TEX搭載なので水に強く、それでいてムレにくさにも配慮されているのがポイント。

日常使いからオフィス・カジュアルなスタイルまで、汎用性の高さのあるデザインも魅力。通勤、買い物、旅行、ちょっとした外出まで、服装をあまり選ばず合わせやすいタイプです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日に強いGORE-TEX搭載

アッパー素材には、防水透湿性と快適なフィット感を追求したGORE-TEX Invisible Fitを搭載。雨の日の外出でも水の侵入を気にしにくく、かつムレにくさにも配慮されています。

きれいめにも合わせやすいシンプル顔

縫製を最小限に抑えたクリーンなデザインで、いわゆる「いかにも運動靴」感が強すぎないのが魅力。普段着はもちろん、オフィスカジュアル寄りの服装にも合わせやすいでしょう。

歩きやすさもミズノらしくしっかり

柔らかさと反発性を特徴とする独自のミッドソール素材、MIZUNO ENERZY FOAMを搭載。3E相当のワイド設計もあり、長めに歩く日にも使いやすい仕様です。

まとめ：“長靴は大げさ”な雨の日に

ME-05 GTX3をおすすめしたいのは、雨の日の靴選びに悩んでいる人です。人です。革靴は濡らしたくない、普通のスニーカーはしみそう、長靴は大げさすぎる……そんな小さな面倒をなくしてくれるでしょう。

3E相当のワイド設計なので、足幅が窮屈だとしんどい人にも候補に入れやすい一足。クッション性と反発性をうたうMIZUNO ENERZY FOAMも搭載しているため、雨に強いだけでなく、「ちゃんと歩ける靴」として選べるのがうれしいところです。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！