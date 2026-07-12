Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第57回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
雨の日の強い味方！ ミズノME-05 GTX3 ウォーキングシューズが11,549円から／Amazon
2026年07月12日 00時40分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
雨の日用に1足あると超便利
ME-05 GTX3が30%OFF！
雨の日の靴選び、地味に面倒じゃないですか？ 普通のスニーカーだと水がしみそうだし、革靴は濡らしたくないし、長靴はちょっと大げさ。そこで、ミズノのME-05 GTX3はどうでしょう。Amazonにて、参考価格16,500円のところ30%OFFの11,549円で販売されています。
ME-05 GTX3は、ざっくり言うと「雨の日でも気にせず履ける、ちゃんと歩けるスニーカー」。GORE-TEX搭載なので水に強く、それでいてムレにくさにも配慮されているのがポイント。
日常使いからオフィス・カジュアルなスタイルまで、汎用性の高さのあるデザインも魅力。通勤、買い物、旅行、ちょっとした外出まで、服装をあまり選ばず合わせやすいタイプです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ME-05 GTX3の特徴
雨の日に強いGORE-TEX搭載
アッパー素材には、防水透湿性と快適なフィット感を追求したGORE-TEX Invisible Fitを搭載。雨の日の外出でも水の侵入を気にしにくく、かつムレにくさにも配慮されています。
きれいめにも合わせやすいシンプル顔
縫製を最小限に抑えたクリーンなデザインで、いわゆる「いかにも運動靴」感が強すぎないのが魅力。普段着はもちろん、オフィスカジュアル寄りの服装にも合わせやすいでしょう。
歩きやすさもミズノらしくしっかり
柔らかさと反発性を特徴とする独自のミッドソール素材、MIZUNO ENERZY FOAMを搭載。3E相当のワイド設計もあり、長めに歩く日にも使いやすい仕様です。
まとめ：“長靴は大げさ”な雨の日に
ME-05 GTX3をおすすめしたいのは、雨の日の靴選びに悩んでいる人です。人です。革靴は濡らしたくない、普通のスニーカーはしみそう、長靴は大げさすぎる……そんな小さな面倒をなくしてくれるでしょう。
3E相当のワイド設計なので、足幅が窮屈だとしんどい人にも候補に入れやすい一足。クッション性と反発性をうたうMIZUNO ENERZY FOAMも搭載しているため、雨に強いだけでなく、「ちゃんと歩ける靴」として選べるのがうれしいところです。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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