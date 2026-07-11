邪魔にならない薄型座椅子！頭まで支えるハイバックが5,656円に！【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイルsale】ドウシシャ「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」をチェック！

ドウシシャの「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」がAmazonスマイルsale対象。過去価格6,987円のところ、19％オフの5,656円で販売中。

床に座りながら動画を見たりゲームをしたりしていると、結局ずっと壁にもたれたり、クッションを抱えたりしがちだ。でも、その姿勢って意外と首がつらい。ただ、普通の座椅子を置くと今度は部屋が狭くなる。

ドウシシャの「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」は、そんな“クッションでは物足りない、でも座椅子は邪魔だから置きたくない”人向けの1台。頭まで支えるハイバック仕様ながら、座面を薄く抑えたスリム設計を採用している。

①背中だけでなく、頭まで預けられる

背もたれはハイバック仕様で、頭まで支えられる作り。床に座りながら動画を見たり、ゲームをしたりする時も、背中だけでなく首まわりまで預けやすい。18段階リクライニングで、角度を細かく変えられるのも便利だ。

②ローテーブルとの相性バツグン

座面を薄く抑えているため、ローテーブルやこたつと組み合わせると居心地が良いだろう。フローリングやカーペットでも使いやすく、普通の座椅子ほど場所を取りにくいのも特徴になっている。

③パタンとたためてスッキリ収納

本体重量は約3.4kgで、移動も楽々。使わない時は折りたたんでスリムに収納できるため、部屋の隙間にしまいやすい。転倒防止ストッパー付きなのも安心材料だ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！