もうこれで良くね？ 3,000円台なのにLDAC×ハイレゾ対応のノイキャンイヤホン「C30」が24%オフ 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】SOUNDPEATS ワイヤレスイヤホン「C30」をチェック！

SOUNDPEATSのワイヤレスイヤホン「C30」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格4,980円のところ、24％オフの3,778円で販売中（7月12日現在）。

完全ワイヤレスイヤホンは選択肢が増えた一方で、高音質機能やノイズキャンセリングまで求めると価格が上がりがちだ。できれば予算は抑えたいが、機能面も妥協したくない。そんな価格と機能のバランスが気になる人ならチェックしておきたいモデルだ。

①LDAC対応とハイブリッドANC

LDACとハイレゾ認証に対応し、12mmチタン複合ドライバーを搭載。最大-52dBのハイブリッドANCや外音取り込みモードも備える。電車やカフェ、オフィスなど周囲の音が気になる環境でも使える。

②Bluetooth 6.0とマルチポイント接続

Bluetooth 6.0に対応し、スマートフォンとPCを同時接続できるマルチポイント機能を搭載。6マイクによる通話ノイズキャンセリングや最小54msの低遅延モード、専用アプリ「PeatsAudio」にも対応する。

③最大52時間再生と急速充電

イヤホン単体で最大10時間、充電ケース併用で最大52時間の再生が可能。10分の充電で約3時間使える急速充電にも対応する。IP54の防塵防滴性能を備え、技適認証も取得済みだ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！